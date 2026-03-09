Slušaj vest

Naime prema pisanju španskih medija doskorašnji trener Real Madrida se brzo vraća na posao i to ni manje ni više nego na klupu Liverpula.

Posle iznenađujućeg prekida saradnje sa kraljevskim klubom u januaru, u poduhvatu koji je delovao obećavajuće, provereni stručnjak navodno već ima usmeni dogovor sa sledećom stanicom u svojoj karijeri.

Liverpul je Alonsov klub iz igračkih dana. Izveštaj kaže da postoji usmeni dogovor sa Alonsom da preuzme vođstvo tima, pod uslovom da sadašnji trener, Arne Slot, ne osvoji Ligu šampiona.

 Dogovor se odnosi na trogodišnji ugovor koji će stupiti na snagu od juna. Tada bi Alonso preuzeo kormilo kluba u kojem je igrao kao fudbaler i ostavio izvanredan utisak, kako među navijačima, tako i u upravi.

Podsetimo, pre nego što je prešao u Real, Ćabi Alonso je sezone 2023/24 sa Bajerom iz Leverkuzena osvojio duplu krunu u Nemačkoj.

I igračkoj karijeri sa velikim uspehom nosio je dresove Sosijedada, Liverpula, Reala i Bajerna.

