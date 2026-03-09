Srđan Blagojević je novi, stari trener Partizana
POZNATO KADA SE BLAGOJEVIĆ OBRAĆA JAVNOSTI: Prve reči novog, starog trenera Partizana...
Danas je iz Humske ulice stigla vest koja je potpuno šokirala sportsku javnost u Srbiji.
Podsetimo, crno-beli su još jednom promenili trenera i na klupu Partizana vratiće se Srđan Blagojević.
Blagojević koji je dobio otkaz početkom novembra, zameniće Damira Čakara koji je nakon samo dva meča na klupi crno-belih dobio otkaz.
Poznato je kada će biti održana i druga promocija Blagojevića na klupi crno-belih.
Srđan Blagojević će se u utorak od 13 časova na konferenciji za medije obratiti javnosti u pres sali stadiona Partizana.
