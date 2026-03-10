Slušaj vest

Kruzeiro je slavio rezultatom 1:0 i tako postao prvak savezne države Mineiro, a senku na finalni okršaj bacio je incident koji se dogodio u sudijskoj nadoknadi.

Napadač Kruzeira Kristian pao je preko golmana protivničkog tima Eversona, a onda je čuvar mreže Atletika napravio potez koji je izazvao ludnicu na terenu.

Naime, Everson je srušio Kristiana i udario ga kolenima. Posle toga usledila je opšta tuča. Posebnu pažnju privukao je sraman gest legendarnog Hulka, koji se zaleteo i pesnicom s leđa udario Lukasa Romera, koji je završio na zemlji.

Sudija je podelio čak 23 crvena kartona, a očekuje se da će kazne i suspenzije biti naknadno izrečene.

Hulku ovo nije prvi put da je u centru pažnje van fudbalskog terena. Naprotiv.

Fudbaler Halk se oženio devojkom kojoj je bio teča Foto: Printscreen/ Instagram/ hulkparaiba

On je pre par godina šokirao je javnost kada je nakon 12 godina braka ostavio suprugu Iran Anhelo sa kojom ima troje dece i oženio njenu sestričinu Kamilu Anhelo.

Odmah nakon razvoda uplovio je u vezu sa zanosnom Kamilom, dobili su dvoje dece, a na večnu ljubav zavetovali su se i pred Bogom..

"Pred Bogom i obećanjima naše ljubavi smo se sjedinili u jednom srcu i započeli našu zajedničku večnost. Volim te", napisao je Hulk na društvenim mrežama.

Očekivano, mnogi članovi porodice nisu prisustvovali venčanju, a Kamilina sestra Rajsa ih je otvoreno kritikovala na društvenim mrežama.

"Ovo što se dogodilo je teško progutati, dan koji otkriva koliko daleko može ići izdaja koja dolazi od ljudi od kojih to najmanje očekujemo. Da je moja majka živa, sigurna sam da ne bi mogla da podese ovakvu prevaru. Videti unuku koja odrasta pod njenim krovom kako izdaje porodicu na tako okrutan način, bio bi to težak udarac za nju", napisala je ona.

Hulkova bivša supruga Iran obožavala je sestričinu Kamilu, bila je jako vezana za nju. Plaćala joj je školovanje, otvorila radnju i volela je kao rođeno dete, a atraktivna plavuša je svojoj tetki zabila nož u leđa.

Kada je saznala da njen suprug ima ljubavnu aferu sa Kamilom, Iran je poludela. Javno je govorila da su izdajnici i da joj je sestričina zadala bolan udarac.

"Sve sam dala toj devojci otkako je došla na svet. Žrtvovala sam svoje snove toliko puta da bi njeni bili ostvareni. Ovde ne govorim samo o materijalnim dobrima, jer ih je lako dati kad imate novac, već o ljubavi, naklonosti, pažnji, poštovanju... O svemu" rekla je jednom prilikom Iran.

Nakon brojnih optužbi i Hulk je tada u javnost izneo svoj deo priče.

"Nikada nisam imao vezu sa Kamilom dok sam bio oženjen. Ja sam muškarac. I nisam bio u srećnom braku. Izneverila me je. Živela je samačkim životom. Samo je želela da ima status "Hulkova žena". Kada sam upoznao Iran imao sam 21 godinu, a danas imam 34", rekao je tada Hulk.

Hulk je tvrdio da ga je Kamila nakon razvoda od supruge posetila u Kini i da su spontano uplovili u vezu.

"Kamila je došla u Kinu. Ne mislim da sam loša osoba. Kamila je mlada i izuzetno lepa. Na kraju smo se emotivno spojili. Bili smo oboje slobodni. Vratili smo se iz Kine i rekli porodici da smo zajedno. Sve smo objavili i javno, preko medija. Savest mi je mirna. Ako želite da me i dalje kritikujete i ponašate se prema meni kao prema čudovištu, izbor je vaš. Ali istina je na vrhu", tvrdio je Hulk.

On je tada otkrio da je rešio da oženi Iran samo zato što je ostala trudna.

"Moj brak nije nastao iz ljubavi, iz strasti. Desio se jer je Iran zatrudnela slučajno. I ja sam tu odgovornost preuzeo. Pre toga smo izlazili mesec dana. Od prvog trenutka sam podržavao i nju i celu njenu porodicu. To zna cela država. Naša deca Ian, Tijago i Alis uz Božji blagoslov".