Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Mladost u Lučanima sa 2:0 u 26. kolu Superlige Srbije

Posle meča trener Pazaraca Nenad Lalatović ponovo je u svom maniru dao izjavu nakon pobede svog tima:

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

- Sigurno sam se pribojavao jer smo igrali protiv Zvezde, igrači su tu dali više od makskimuma i nismo se obrukali. Nije bilo lako prihvatiti sve ovo, bili smo na pet bodova od plej-auta i Evrope... Četiri utakmice, pobedili smo OFK Beograd, Vojvodinu, TSC i sada Lučane. Nije zahvaljujući meni, oni su heroji, moji igrači. Pošto postim, jeo sam pitu sa krompirom, jedni baka i deka rekli su mi "molim te da pobedite danas" - imam samo da kažem "pazi, pazi, Pazar gazi" - rekao je Lalatović.

Nenad Lalatović Izvor: arena 3 premium

Ovo je Pazarcima četvrta pobeda u prvenstvu od dolaska Lalatovića. Bez izgubljenog boda je ekipa iz grada na Jošanici, pa se sada sa pravom mašta o Evropi.

