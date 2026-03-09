PREŠAO IGRICU! Nova hit izjava Nenada Lalatovića posle pobede Novog Pazara! Sa njim nikada nije dosadno! (VIDEO)
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Mladost u Lučanima sa 2:0 u 26. kolu Superlige Srbije
Posle meča trener Pazaraca Nenad Lalatović ponovo je u svom maniru dao izjavu nakon pobede svog tima:
- Sigurno sam se pribojavao jer smo igrali protiv Zvezde, igrači su tu dali više od makskimuma i nismo se obrukali. Nije bilo lako prihvatiti sve ovo, bili smo na pet bodova od plej-auta i Evrope... Četiri utakmice, pobedili smo OFK Beograd, Vojvodinu, TSC i sada Lučane. Nije zahvaljujući meni, oni su heroji, moji igrači. Pošto postim, jeo sam pitu sa krompirom, jedni baka i deka rekli su mi "molim te da pobedite danas" - imam samo da kažem "pazi, pazi, Pazar gazi" - rekao je Lalatović.
Ovo je Pazarcima četvrta pobeda u prvenstvu od dolaska Lalatovića. Bez izgubljenog boda je ekipa iz grada na Jošanici, pa se sada sa pravom mašta o Evropi.
