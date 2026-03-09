- Sigurno sam se pribojavao jer smo igrali protiv Zvezde, igrači su tu dali više od makskimuma i nismo se obrukali. Nije bilo lako prihvatiti sve ovo, bili smo na pet bodova od plej-auta i Evrope... Četiri utakmice, pobedili smo OFK Beograd, Vojvodinu, TSC i sada Lučane. Nije zahvaljujući meni, oni su heroji, moji igrači. Pošto postim, jeo sam pitu sa krompirom, jedni baka i deka rekli su mi "molim te da pobedite danas" - imam samo da kažem "pazi, pazi, Pazar gazi" - rekao je Lalatović.