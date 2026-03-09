SERIJA! Lacio pobedio Sasuolo!
Uspeli su izabranici Mauricija Sarija da slave posle četiri uzastopne meča bez trijumfa i prekinu seriju do tri pobede zeleno-crnih.
Poveo je Lacio već u drugom minutu. Maldini je uspeo posle auta na svojoj polovini da proigra Isaksena, koji je vukao loptu do kaznenog prostora Sasuola i šutirao, njegov udarac je blokiran, ali je upravo Maldini sve pratio i smestio odbitak u praznu mrežu.
Ipak, izjedančili su gosti posle lepe kombinacije Laurijentea i Torstveta, a Francuz je snažnim udarcem poravnao rezultat.
Uspeo je Lacio u nadoknadi da stigne do sva tri boda. Herojski plašt je navukao Adam Marušić i u 92. minutu donese trijumf. Kanselijeri je centrirao, a crnogorski reprezentativac iskoristio loše izletanje Murića i lobovao ga glavom.
