Fudbaleri Lacija savladali su Sasuolo sa 2:1 u okviru 28. kola Serije A.

Uspeli su izabranici Mauricija Sarija da slave posle četiri uzastopne meča bez trijumfa i prekinu seriju do tri pobede zeleno-crnih.

Poveo je Lacio već u drugom minutu. Maldini je uspeo posle auta na svojoj polovini da proigra Isaksena, koji je vukao loptu do kaznenog prostora Sasuola i šutirao, njegov udarac je blokiran, ali je upravo Maldini sve pratio i smestio odbitak u praznu mrežu.

Ipak, izjedančili su gosti posle lepe kombinacije Laurijentea i Torstveta, a Francuz je snažnim udarcem poravnao rezultat.

Uspeo je Lacio u nadoknadi da stigne do sva tri boda. Herojski plašt je navukao Adam Marušić i u 92. minutu donese trijumf. Kanselijeri je centrirao, a crnogorski reprezentativac iskoristio loše izletanje Murića i lobovao ga glavom.

