Fudbaleri Espanjola remizirali su sa Ovijedom 1:1 u okviru 27. kola La Lige.

Katalonci i dalje ne znaju za trijumf u 2026. godini i to bi moglo da ih skupo košta u borbi za Evropu.

Poveo je fenjeraš Ovijedo u osmom minutu, kada je Tijago Fernandes sjajnim okretom izbacio čuvara, ali mu prvi pokušaj dodavanja nije uspoe, međutim, odbila se lopta do njega, uočio je Reinu, koji je savladao Dmitrovića.

Izjednačio je Espanjol zahvaljujući Kikeu Garsiji, koji je naleteo na upućenu loptu sa boka i smestio je u mrežu za konačnih 1:1.

