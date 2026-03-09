Espanjol i dalje ne može do pobede u 2026. godini, remizirali su sa Ovijedom 1:1, što im može otežati borbu za Evropu.
LA LIGA! Espanjol nikako da pobedi u 2026. godini!
Katalonci i dalje ne znaju za trijumf u 2026. godini i to bi moglo da ih skupo košta u borbi za Evropu.
Marko Dmitrović u dresu Espanjola Foto: Fotoarena / ddp USA / Profimedia, Santiago Regaira / Zuma Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Poveo je fenjeraš Ovijedo u osmom minutu, kada je Tijago Fernandes sjajnim okretom izbacio čuvara, ali mu prvi pokušaj dodavanja nije uspoe, međutim, odbila se lopta do njega, uočio je Reinu, koji je savladao Dmitrovića.
Izjednačio je Espanjol zahvaljujući Kikeu Garsiji, koji je naleteo na upućenu loptu sa boka i smestio je u mrežu za konačnih 1:1.
