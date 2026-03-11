Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (UEFA) izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg uticaja novih finansijskih pravila engleske Premijer lige na ostatak evropskog fudbala, preneli su danas britanski mediji.

Klubovi iz najjače engleske lige izglasali su prelazak na sistem pod nazivom "squad cost ratio" (SCR), koji bi trebalo da počne da se primenjuje od naredne sezone.

Prema tom modelu, klubovima će biti dozvoljeno da troše do 85 odsto svojih prihoda na troškove igrača, uključujući plate i transfere, iako zbog složenog sistema obračuna taj procenat u pojedinim slučajevima može da poraste i do 115 odsto, prenosi BBC.

S druge strane, pravila Uefa propisuju limit od 70 odsto, koji moraju da poštuju svi klubovi koji učestvuju u evropskim takmičenjima.

U evropskim ligama ne postoji jedinstveni procenat ili univerzalni model SCR, ali mnoge od njih imaju stroža finansijska pravila od onih koja će važiti u Engleskoj.

To znači da bi klubovi iz Premijer lige koji ne igraju evropska takmičenja mogli da imaju znatno veću potrošačku moć od rivala sa kontinenta.

U Uefa strahuju da bi takav sistem mogao da ugrozi mere finansijske stabilnosti u evropskom fudbalu, jer bi klubovi iz drugih liga mogli da budu primorani na veće finansijske rizike, odnosno veće troškove i gubitke, kako bi zadržali svoje najbolje igrače.

Međutim, čelnici Premijer lige odbacuju te tvrdnje i ističu da će nova pravila obezbediti ravnotežu u takmičenju, uz stav da ne podržavaju jedinstven sistem finansijskog fer-pleja za sve evropske lige.

