Novopazarci su u 26. kolu Super lige Srbije u Lučanima pobedili rezultatom 2:0. Bila je to četvrta uzastopna prvenstvena pobeda Novog Pazara i četvrta otkako je ekipu preuzeo Nenad Lalatović koji je bio odlično raspoložen nakon utakmice u Lučanima.

Prvo je imao izuzetno zanimljivo izlaganje na terenu pred kamerom televizije "Arena sport".

"Sigurno sam se pribojavao jer smo igrali protiv Zvezde, igrači su tu dali više od makskimuma i nismo se obrukali. Nije bilo lako prihvatiti sve ovo, bili smo na pet bodova od plej-auta i Evrope... Četiri utakmice, pobedili smo OFK Beograd, Vojvodinu, TSC i sada Lučane. Nije zahvaljujući meni, oni su heroji, moji igrači. Pošto postim, jeo sam pitu sa krompirom, jedni baka i deka rekli su mi 'molim te da pobedite danas' - imam samo da kažem 'pazi, pazi, Pazar gazi'", rekao je Lalatović.

A, nakon toga je ušao u svlačionicu svog tima gde je usledilo veliko slavlje.

U jednom trenutku, nakon pesme, Lalatović započeo skandiranje "pazi, pazi, Pazar opet gazi".

Pogledajte kako je to izgledalo:

