Crno-beli su odlučili da vrate Blagojevića posle neuspešnog i kratkog mandata Damira Čakara na klupi ekipe iz Humske koju je preuzeo od Nenada Stojakovića koji se na tom mestu zadržao nešto duže.

Blagojević, koji je tužio klub zbog jednostranog prekida ugovora, ponovo će biti trener Partizana, a sada se pojavila informacija da u Partizanu nisu planirali takav scenario.

Rukovodeći ljudi su imali drugačiju viziju i ideju, a Čakara je trebalo da zameni nekadašnji fudbaler Partizana i čovek koji već duže 30 godina živi u Poljskoj.

U pitanju je Aleksandar Vuković koji je na početku karijere igrao za mladi tim Partizana, Teleoptik i seniorski tim crno-belih.

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Partizan je imao dogovor sa Vukovićem da preuzme ekipu nakon utakmice protiv Vojvodine.

"Parni valjak" je krenuo u realizaciju plana da Vukovića dovede na poziciju šefa stručnog štaba, a on je pristao da dođe u Humsku. Izvori na koje se poziva pomenuti portal govore da su detalji saradnje bili praktično dogovoreni i da se samo čekalo da prođe utakmica u Novom Sadu u kojoj je Vojvodina pobedila rezultatom 3:0.

Ali, došlo je do preokreta, pošto je Vuković u četvrtak, tri dana pre utakmice promovisan na klupi Viđeva iz Lođa od kojeg je dobio bogatu ponudu i zaradu koja je čak šest puta veća od one koju je imao Blagojević pre smene.

Bila je to ponuda koju Vuković nije mogao da odbije, a u subotu je debitovao pobedom protiv Leha rezultatom 2:1.

Vuković je 2001. godine prvi put otišao u Poljsku gde je igrao za Legiju, a nakon kratke pauze u klub se vratio 2004. godine. Karijeru je završio kao fudbaler Kijelcea 2013. godine, a nedugo nakon toga je započeo trenersku karijeru čiji je ceo tok vezan za Poljsku.

