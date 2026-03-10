Slušaj vest

Austrijska fudbalska reprezentacija dobila je od Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) dozvolu da u timu za predstojeće Svetsko prvenstvo igraju bivši omladinski reprezentativci Engleske i Nemačke.

U pitanju su krilni igrač Borusije Dortmund Karni Čukvuemeka (22) i vezista PSV-a Paul Vaner (20), obojica rođena u Austriji i po pravilima FIFA kvalifikovana da promene reprezentativnu pripadnost. Promena statusa Čukvuemekea iz Engleske i Vanera iz Nemačke odobrena je od strane FIFA u ponedeljak kasno uveče.

Austrija, koju vodi trener Ralf Rangnik, nalazi se u grupi sa aktuelnim šampionom Argentinom, kao i sa Alžirom i Jordanom.

Čukvuemeka je prethodno nastupao za Aston Vilu i Čelsi pre prelaska u Dortmund, dok je Vaner prošao kroz akademiju Bajern Minhena i prošlu sezonu igrao na pozajmici u Hajdenhajmu. U avgustu prošle godine je prešao u PSV i dobio dres sa brojem 10.

Austrija će učestvovati na muškom Svetskom prvenstvu prvi put od 1998. godine. Tim otvara takmičenje protiv Jordana 16. juna, zatim igra protiv Argentine, a u poslednjem meču u grupi sa Alžirom.

Čukvuemeka i Vaner biće prvi put dostupni za prijateljske utakmice ovog meseca kada Austrija dočekuje Ganu i Južnu Koreju.

Beta