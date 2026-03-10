NESUĐENI REPREZENTATIVAC SRBIJE POKAZAO ŠTA RADI ZA RAMAZAN: Sa jednim igračem Liverpula je baš kliknuo! Sve rade zajedno!
Liverpulu baš i ne cvetaju ruže ove sezone, ali se čini da je hemija između igrača na najvišem mogućem nivou.
Liverpul večeras igra prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Galatasaraja (18.45) u Istanbulu, a trener Arne Slot bi trebalo da izvede najjačih startnih 11 ekipi koja je eliminisala Juventus.
Dva drugara malo jača
Brojni engleski mediji pomno prate šta sve rade fudbaleri Liverpula, koji svoj privatni život dele na društvenim mrežama. Proteklih dana u centru pažnje javnosti bili su Mohamed Salah i Miloš Kerkez, koji su najbolji prijatelji na Enfildu.
U toku su Veliki Časni post kod pravoslavaca i Ramazanski post kod muslimana. Miloš Kerkez, nesuđeni reprezentativac Srbije koji je izabrao da igra za Mađarsku, najviše se u Liverpulu druži sa Mohamedom Salahom. Tako je Egipćanin odveo svog saigrača u jedan restoran na ramazanski večernji obrok.
Večernje jelo
- Ovako izgleda prvi dan Ramazana za mene - napisao je Kerkez uz fotografiju koju je Salah objavio.
Ne znamo da li Miloš Kerkez posti i za pravoslavni Veliki i Časni post, ali ovaj njegov potez svakako zavređuje pažnju. Momak koji je rođen u Vrbasu prošao je sve omladinske kategorije Mađarske i pre nekoliko godina odlučio je da igra za nacionalni fudbalski tim te zemlje.
Odlično se razmeju
Očigledno je da su Miloš Kerkez i Mohamed Salah kliknuli u Liverpulu, što bi se žargonski reklo i da se odlično razumeju. Njima društvo pravi još jedan igrač iz Mađarske Dominik Soboslaj, ali za njega nije poznato, da li je i kako bio od pomoći Salahu tokom Ramazana.
Miloš Kerkez zvanično je postao fudbaler Liverpula u junu 2025. godine, potpisavši petogodišnji ugovor nakon prelaska iz Bornmuta. Transfer je bio vredan oko 47 miliona evra. Ovaj dvadesetdvogodišnji levi bek godišnje na Enfildu zarađuje 4.510.000 evra, bez bonusa i premija.