Liverpulu baš i ne cvetaju ruže ove sezone, ali se čini da je hemija između igrača na najvišem mogućem nivou.

Liverpul večeras igra prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Galatasaraja (18.45) u Istanbulu, a trener Arne Slot bi trebalo da izvede najjačih startnih 11 ekipi koja je eliminisala Juventus.

Miloš Kerkez i Mohamed Salah na zagrevanju fudbalera Liverpula Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Dva drugara malo jača

Brojni engleski mediji pomno prate šta sve rade fudbaleri Liverpula, koji svoj privatni život dele na društvenim mrežama. Proteklih dana u centru pažnje javnosti bili su Mohamed Salah i Miloš Kerkez, koji su najbolji prijatelji na Enfildu.

U toku su Veliki Časni post kod pravoslavaca i Ramazanski post kod muslimana. Miloš Kerkez, nesuđeni reprezentativac Srbije koji je izabrao da igra za Mađarsku, najviše se u Liverpulu druži sa Mohamedom Salahom. Tako je Egipćanin odveo svog saigrača u jedan restoran na ramazanski večernji obrok.

Večernje jelo

- Ovako izgleda prvi dan Ramazana za mene - napisao je Kerkez uz fotografiju koju je Salah objavio.

Ne znamo da li Miloš Kerkez posti i za pravoslavni Veliki i Časni post, ali ovaj njegov potez svakako zavređuje pažnju. Momak koji je rođen u Vrbasu prošao je sve omladinske kategorije Mađarske i pre nekoliko godina odlučio je da igra za nacionalni fudbalski tim te zemlje.

Miloš Kerkez, Mohamed Salah i Dominik Soboslai slave gol Liverpula Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia

Odlično se razmeju

Očigledno je da su Miloš Kerkez i Mohamed Salah kliknuli u Liverpulu, što bi se žargonski reklo i da se odlično razumeju. Njima društvo pravi još jedan igrač iz Mađarske Dominik Soboslaj, ali za njega nije poznato, da li je i kako bio od pomoći Salahu tokom Ramazana.

Miloš Kerkez zvanično je postao fudbaler Liverpula u junu 2025. godine, potpisavši petogodišnji ugovor nakon prelaska iz Bornmuta. Transfer je bio vredan oko 47 miliona evra. Ovaj dvadesetdvogodišnji levi bek godišnje na Enfildu zarađuje 4.510.000 evra, bez bonusa i premija.