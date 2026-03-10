Slušaj vest

U Barseloni je u toku kampanja pred izbore za predsednika kluba, aktuelni čelnik Đoan Laporta želi novi mandat, a u sklopu svoje promocije je otkrio da je pre skoro dve godine odbio ogromnu ponudu najboljeg fudbalera ekipe Lamina Jamala.

Laporta je istakao da je Pari Sen Žermen na leto 2024. godine, nakon što je Jamal blistao u dresu Španije i osvojio EURO u Nemačkoj, nudio čak 250.000.000 evra za njega, ali je Barselona odlučila da to odbije.

"To je jedna od odluka na koju sam najponosniji", poručio je Laporta, naglasivši da je klub želeo da zadrži igrača kog mnogi već vide kao naslednika Lionela Mesija.

Jamal je u međuvremenu produžio ugovor sa Barselonom do 2030. godine, a Laporta tvrdi da je mladi fudbaler srećan u klubu i potpuno posvećen projektu na "Kamp Nou".

