Čuveni fudbaler Džoi Barton (43) priveden je u utorak ujutru nakon incidenta koji se dogodio na golf terenu, a u kojem je jedan muškarac zadobio teške povrede, prenosi Daily Mail.

- Barton je jedan od dvojice muškaraca koji su zadržani u policiji pod sumnjom da su učestvovali u nanošenju teških povreda tokom sukoba u golf klubu u Hajtanu, u oblasti Mersisajd. U nedelju je jedan muškarac prevezen u bolnicu sa povredama lica i rebara - stoji u tekstu.

Prepirka je, navodno, započela u prostorijama golf kluba, da bi se potom prenela i na ulicu gde je situacija dodatno eskalirala. Prema jednoj verziji događaja, slavni as je u početnoj fazi sukoba zapravo bio taj koji se branio.

- Možemo da potvrdimo da su dve osobe uhapšene nakon prijave o napadu u Hajtanu u nedelju, 8. marta. Oko 21 čas hitne službe su pozvane u ulicu Fervej nakon dojave da je muškarac napadnut u blizini ‘Huyton and Prescot’ golf kluba - saopštila je policija Mersisajda.

Muškarac koji je zadobio povrede prevezen je u bolnicu, gde su mu lekari obavili preglede zbog povreda u predelu lica i rebara.

Barton je godinama nosio reputaciju „lošeg momka“ engleskog fudbala, pošto su ga kroz karijeru često pratili incidenti, kako na terenu, tako i van njega.