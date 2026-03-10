Slušaj vest

Podsetimo, Srđan Blagojević je vraćen na poziciju šefa stručnog štaba Partizana, nakon četiri meseci od smene.

Na novoj promociji u Humskoj, između ostalog je govorio i o poljuljanim odnosima među rukovodećim članovima kluba.

On je otkrio da je o povratku pričao sa Dankom Lazovićem, a rekao je i kako će izgledati njegov odnos sa Predragom Mijatovićem, potpredsednikom za sportska pitanja, koji je u novembru 2025. godine doneo odluku o smeni.

"Ja se iskreno nadam, nadaju se i svi navijači, da će ta situacija unutar kluba koja nije tajna, ona je zvanična, nadaju se da će se normalizovati. S druge strane, nisam sujetan, profesionalac sam. Moja obaveza je da imam korektan poslovni sa svakim čovekom, ovde na stadionu i na Teleoptiku, pa i sa svakim članom Upravnog odbora. Bez obzira na to kako se on zove. Ne sumnjam. Želja mi je da funkcionišemo kako treba", rekao je Blagojević.

Poručio je i da će u narednom periodu fokus biti na terenu.

"Moj fokus je na terenu. U ovom trenutku mi niste postavili pitanje o mojim željama, već da prokomentarišem svog nadređenog, to mi nije ni želja, ni namera, ni potreba", poručio je Srđan Blagojević.

