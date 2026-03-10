Slušaj vest

Neverovatne scene dolaze iz Brazila i to sa utakmice tamošnjeg prvenstva između Kruzeira i Atletiko Mineira.

Sve ono što ne bi trebalo da se vidi na fudbalskim utakmicama, viđeno je prethodnog vikenda, a ne bi trebalo.

Tuča fudbalera na utakmici Kruzeiro - Atletiko Mineiro Foto: Printskrin/X

Brazilski Srbin u glavnoj ulozi

U jednoj od glavnih uloga bio je nekadašnji reprezentativac Srbije, doduše u kadetskoj konkurenciji Lijanko Vojnović. Brazilski mediji danima već pišu o dešavanjima na meču između Kruzeira i Atletika, u šampionatu Mineiro, koji su izazvali napadač domaćeg tima Kristijan, ali i golman gostiju Everson.

Štoper Atletika Lijanko Vojnović bio je na klupi kada je počeo incident. Međutim, zajedno sa još nekoliko igrača svog tima uleteo je na teren i pokušao da traži pravdu. Zaleteo se u nekoliko fudbalera Kruzeira, a jednog je udario kolenom. To je bio dovoljan znak za opšti napad igrača Kruzeira na njega.

Tuklo ga šest igrača

Defanzivac srpskih korena Lijanko Vojnović dobio je dobre batine, jer ga je u lice i telo udarilo čak sedam igrača, do toga šestoria Kruzeira, kao i jedan saigrač iz Atletika, ali nehotice. Zanimljivo je da je Lijanko najviše udaraca primio sa leđa, onako mučki, a rukama i nogama su ga udarali Kijao Žorž, Volas, Romero, Žerson, Kasio i Kristijan. U tuči je učestvovao i Lijankov saigrač, čuveni Brazilac Hulk.

Epilog cele tuče koja je trajala nekoliko minuta na terenu bio je neverovatan, nezapamćen. Čak 23 crvena kartona, 12 igračima Kruzeira i 11 fudbalerima Atletika.

Srbin preko dedinog porekla

Lijanko Evanželista Silveira Neves Vojnović, poznatiji kao Lijanko, rođen je 1. februara 1997. u Vitoriji, u Brazilu. Preko dede Jovana Vojnovića koji je kao dete emigrirao iz Srbije u Brazil tokom drugog svetskog rata, ima srpsko poreklo. Igra na mestu centralnog defanzivca, visok je 187 centimetara, poznat je po agresivnom stilu igre i jakim duelima.

Karijeru je Lijanko počeo u Sao Paolu, a u Evropi igrao je u Seriji A, za Torino gde ga je trenirao Siniša Mihajlović, te Bolonji i Sautemptonu, u engleskoj Premijer ligi. Bio je u Kataru, gde je igrao za Al Garafu, a od 2024. je u Brazilu kao član Atletiko Mineira.

Lijanko Vojnović u dresu Atletiko Mineira Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Piksi hteo da ga vrati, ali...

Godine 2016. prihvatio je da igra za kadetsku reprezentaciju Srbije, upisavši nekoliko utakmica. Igrao je i u starijim uzrastima kasnije, poslednji put za U19 selekciju protiv Španije. Kada nije dobio poziv za A tim, odlučio je da ponovo zaigra za Brazil, za mladu i selekciju U23. I baš zbog toga, tih nekoliko mečeva za U23 Brazila više nije mogao da igra za Srbiju, shodno strogim pravilima FIFA.

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković uspostavio je kontakt sa Lijankom koji je bio ponovo zagrejan da obuče dres Srbije. Međutim i pored obostrane želje pravilnik FIFA bio je neumoljiv. Lijanko je ostao nedostupan za Orlove.