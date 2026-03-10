- Jasno mi je da je ono što se desilo juče izazvalo veliku pažnju medija i voleo bih da to bude tema isključivo na ovoj konferenciju. Sve u narednom periodu biće isključivo posvećeno utakmicama. Ja sam danas otvoren da saslušam vaša pitanja i odgovorim, a da u narednom periodu pitanja budu isključivo za utakmice. Zamolio bih vas da u narednom periodu ne radim nikakve intervjue, želim da se fokusiram na ono što je ispred nas. Napravićemo jednu promenu kada su najave utakmice u pitanju. Prebacićemo konferencije na Teleoptik, da sav fokus ide na Teleoptik, na trenažni proces i trenažni centar. Sve ćemo usput rešavati u najboljem redu - rekao je Blagojević.