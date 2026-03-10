BLAGOJEVIĆ SE VRATIO U HUMSKU I ODMAH UVEO JEDNO STROGO PRAVILO! Ono što se dosad radilo na stadionu više se neće raditi – doneo je odluku, toga sada nema!
Srđan Blagojević je ponovo preuzeo trenersku palicu FK Partizan, a danas je u Humskoj ulici održana promocija na kojoj je novi-stari trener Parnog valjka pričao o brojnim temama.
Istakao je Blagojević da će u narednom periodu potpuni fokus biti usmeren na utakmice, bez rasipanja energije na sporedne teme.
Dodao je i da će se ubuduće konferencije za medije organizovati u sportskom centru Teleoptik.
- Jasno mi je da je ono što se desilo juče izazvalo veliku pažnju medija i voleo bih da to bude tema isključivo na ovoj konferenciju. Sve u narednom periodu biće isključivo posvećeno utakmicama. Ja sam danas otvoren da saslušam vaša pitanja i odgovorim, a da u narednom periodu pitanja budu isključivo za utakmice. Zamolio bih vas da u narednom periodu ne radim nikakve intervjue, želim da se fokusiram na ono što je ispred nas. Napravićemo jednu promenu kada su najave utakmice u pitanju. Prebacićemo konferencije na Teleoptik, da sav fokus ide na Teleoptik, na trenažni proces i trenažni centar. Sve ćemo usput rešavati u najboljem redu - rekao je Blagojević.