Značajna sredstva legla na račune klubova iz Superlige i Prve lige Srbije.
TREĆA RATA
FSS I TELEKOM ISPUNILI OBAVEZE: Uplaćen novac klubovima Super liga i Prve lige Srbije
Slušaj vest
Kao što je i planirano, Fudbalski savez Srbije (FSS) i Telekom su pred reprezentativnu pauzu uplatili redovnu ratu za TV prava klubovima Superlige Srbije i Prve lige Srbije.
Reč je o značajnim sredstvima od kojih Crvena zvezda i Partizan imaju oko 220.000 evra, dok ostalima pripada oko 80.000.
Klubovi su dobili treću ratu od četiri koliko im pripada u tekućem prvenstvu. Dinamika uplata vrši se bez poteškoća i tako će sigurno ostati do kraja prvenstva, tako da će klubovi moći da računaju na novac koji im pripada od ugovora Telekoma i Fudbalskog saveza Srbije.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši