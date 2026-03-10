Slušaj vest

Kao što je i planirano, Fudbalski savez Srbije (FSS) i Telekom su pred reprezentativnu pauzu uplatili redovnu ratu za TV prava klubovima Superlige Srbije i Prve lige Srbije.

Reč je o značajnim sredstvima od kojih Crvena zvezda i Partizan imaju oko 220.000 evra, dok ostalima pripada oko 80.000.

Klubovi su dobili treću ratu od četiri koliko im pripada u tekućem prvenstvu. Dinamika uplata vrši se bez poteškoća i tako će sigurno ostati do kraja prvenstva, tako da će klubovi moći da računaju na novac koji im pripada od ugovora Telekoma i Fudbalskog saveza Srbije.

