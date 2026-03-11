JUVENTUS BI DA ODUZME VLAHOVIĆU 5 MILIONA GODIŠNJE! Ovako bezobraznu ponudu za Dušana niko nije očekivao! Najavljen novi sastanak
Već dugo se priča o tome gde će centarfor Juventusa nastaviti karijeru. Praktično od leta 2025. godine aktivno traje nagađanje o budućnosti Dušana Vlahovića.
Nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine je ove sezone imao probleme sa minutažom, a nakon toga i sap ovredom zbog koje je propustio proteklih 22 mečeva "stare dame". Ove sezone je starter bio 10 puta, a na ukupno 17 utakmica je postigao šest golova uz dve asistencije.
Pojavljivale su se informacije o zainteresovanim klubovima, poslednja takva je stigla iz Španije. Barselona je bila zaitneresovana za dovođenje srpskog fudbalera, ali deluje da su male šanse za odlazak Dušana u Kataloniju.
Poslednje informacije stigle su nakon sastanka Vlahovićevog agenta sa predstavnicima Juventusa.
Poznati novinar Nikolo Skira je objavio da je velikan iz Torina ponudio fudbaleru "kratkoročni" ugovor, bez objašnjenja šta tačno u ovom slučaju znači "kratkoročno", odnosno koliko bi taj ugovor trajao.
Prema Skirinim informacijama, Vlahoviću je ponuđena zarada od 7 miliona godišnje uz bonus za potpis.
Iako se radi o ozbiljnim parama, bio bi to veliko smanjenje prihoda kada je reč o snažnom napadaču s obzirom na to da po aktuelnom ugovoru zarađuje oko 12 miliona evra.
Smatra se da je upravo visina njegove plate problem za Juventus, ali i ostale klubove koji su zainteresovani za potpis.
Skira je poručio da se očekuje nov sastanak i nastavak razgovora u toku ove nedelje.
Bonus video: