GALATASARAJ - LIVERPUL: Ludnica u Istanbulu, Galata vodi! Fantastičan fudbal, neverovatni promašaji!
Utakmicom u Istanbulu u utorak počinje osmina finala Lige šampiona.
U popodnevnom terminu očekuje nas pravi spektakl na Bosforu gde Galatasaraj dočekuje Liverpul.
Meč je na programu od 18.45 časova.
Foto galerija iz Istanbula
25. minut - Fantastična utakmica
Igra se u neverovatnom tempu. Šanse se ređaju sa obe strane, pravo je čudo da je pao samo jedan gol.
15. minut - Kakva šansa za Virca
Brza akcija Liverpula, Mekalister je izbacio Virca, a ovaj iz idealne situacije šutira pravo u Čakara
7. minut - GOL -1:0 - Lemina
Potpuna ludnica u Istanbulu. Galatasaraj je poveo nakon kornera, Lemina je strelac.
Sastavi:
Galatasaraj: Čakir - Singo, Sančez, Bardakči, Džejkobs - Toreira, Lemina - Jilmaz, Sara, Lang - Osimen
Liverpul: Mamardašvili - Džo Gomez, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenberh, Mekalister, Soboslaj - Salah, Virc, Ekitike.
Već se susreli ove sezone
Zanimljivo je da su ova dva kluba već susreli ove sezone u ligaškoj fazi takmičenja i to upravo u Istanbulu. Galatasaraj je slavio u septembru sa 1:0, golom Osimena u 16. minutu.
Spektakl u Istanbulu
Galatasaraj je do osmine finala stigao nakon spektakularnog okršaja sa Juventusom. Turski šampion jje slavio pred svojom vatrenom publikom sa 5:2, ali je Juventus u revanšu anulirao prednost i slavio sa 3:0. Ipak Galatasaraj je u produžecima iskoristio brojčanu prednost, postigao dva gola i izborio plasman u narednu fazu.
Sa druge strane Liverpul je preskočio ovu rundu, jer je ligaški deo takmičenja završio među osam prvoplasiranih ekipa i samim tim izborio direktan plasman u osminu finala.