19:22

Foto galerija iz Istanbula

Foto galerija iz Istanbula Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia, George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

19:11

25. minut - Fantastična utakmica

Igra se u neverovatnom tempu. Šanse se ređaju sa obe strane, pravo je čudo da je pao samo jedan gol.

19:03

15. minut - Kakva šansa za Virca

Brza akcija Liverpula, Mekalister je izbacio Virca, a ovaj iz idealne situacije šutira pravo u Čakara

18:54

7. minut - GOL -1:0 - Lemina

Potpuna ludnica u Istanbulu. Galatasaraj je poveo nakon kornera, Lemina je strelac.

18:46

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je veliki okršaj u Istanbulu.

18:41

Sastavi: 

Galatasaraj: Čakir - Singo, Sančez, Bardakči, Džejkobs - Toreira, Lemina - Jilmaz, Sara, Lang - Osimen

Liverpul: Mamardašvili - Džo Gomez, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenberh, Mekalister, Soboslaj - Salah, Virc, Ekitike.

18:38

Već se susreli ove sezone

Zanimljivo je da su ova dva kluba već susreli ove sezone u ligaškoj fazi takmičenja i to upravo u Istanbulu. Galatasaraj je slavio u septembru sa 1:0, golom Osimena u 16. minutu.

16:28

Spektakl u Istanbulu

Galatasaraj je do osmine finala stigao nakon spektakularnog okršaja sa Juventusom. Turski šampion jje slavio pred svojom vatrenom publikom sa 5:2, ali je Juventus u revanšu anulirao prednost i slavio sa 3:0. Ipak Galatasaraj je u produžecima iskoristio brojčanu prednost, postigao dva gola i izborio plasman u narednu fazu.

Sa druge strane Liverpul je preskočio ovu rundu, jer je ligaški deo takmičenja završio među osam prvoplasiranih ekipa i samim tim izborio direktan plasman u osminu finala.