Eto je imao blistavu karijeru u kojoj je nastupao za najveće evropske klubove.

Kamerunac je davne 1996. godine stigao u Španiju, i to u Real Madrid. Tamo se nije najbolje snašao, odigrao je svega sedam mečeva za "kraljevski klub", išao na pozajmice dok nije prešao u Majorku, koja mu je bila odskočna daska u karijeri.

U Barselonu je stigao 2004 godine za 27 miliona evra što će se ispostaviti jednom od najboljih kupovina Barse u ovom veku.

Odigrao je 199 utakmicâ za Barselonu, postigao 130 golova i 38 asistencijâ.

Postigao je pogotke u dva finala Lige šampiona 2006 godine protiv Arsenala i 2009 protiv Mančester junajteda i tako stekao status legende.

2009 godine odlazi u Inter u zamenu za Ibrahimovića i doplatu. U Interu osvaja tripletu već iduće godine, nastavlja sjajnu karijeru i pokazuje grešku Barse.

Posle Intera počinje čudnovati put Etoa koji nikada nikome nije postao jasan. Anži, Čelsi, Everton, Sampdorija, Antaljaspor, Konjaspor i kraj karijere u Kataru

Apsolutni velikan među napadačima, osvojio je mnoštvo trofeja.Četiri puta je bio proglašen za najboljeg igrača Afrike. Osvojio je tri Lige šampiona sa tri kluba i sa Kamerunom dva puta Kup Afrike, uz nebrojene nacionalne trofeje.

Problemi u privatnom životu

2022 godine Eto je osuđen je u Španiji na uslovnu kaznu zatvora zbog utaje poreza u vreme dok je igrao za Barselonu, saopštio je španski sud.

Slavni Kamerunac je osuđen uslovno na 22 meseca moraće da vrati četiri miliona evra duga.

Kamerunac je izbegao izdržavanje kazne jer u Španiji kazne kraće od dve godine mogu biti uslovne za one koji su prvi put počinili krivično delo.

Preživeo strašnu saobraćajku

Samjuel Eto je 2020 godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću u rodnom Kamerunu.

On se sa svojim džipom zakucao u kamion. Srećom dobro je prošao i brzo je nakon obaveznih pregleda pušten iz bolnice

Njegov džip ostao je potpuno uništen.

Zanimljiva anegdota

Eto je jednom prilikom otkrio je kako je pomogao jednom potpunom strancu da u potpunosti promeni svoj život.

Samjuel Eto je 2007. godine zajedno sa suprugom bio na odmoru u Obali Slonovače. Ušli su u automobil i u jednom momentu u njega je uleteo mladić.

"Ne želim vas da vas povredim, poslušajte me na trenutak i pozovite policiju zbog provale u automobil ako želite posle toga", rekao je ljubazno.

Bio je to momak koji je radio u hotelu kao pomoćno osoblje. Maštao je o realizaciji dva projekta, ali nije mogao da pronađe novac, niko nije želeo da mu pomogne. Kada je video Etoa, došao je da ga zamoli za zajam i uspeo je.

"Uzmi ovaj ček na 4.500 evra, daj mi svoj broj i uzmi moj. Vratiću se za godinu dana i ako uspeš da umnožiš novac, onda ću ti stvarno pomoći", otkrio je Eto.

Kamerunac je otkrio da je mladić nakon toga presrećan izašao iz automobila. Eto se stvarno vratio nakon godinu dana, a mladić ga je dva meseca ranije nazvao kako bi mu se pohvalio da je uspeo u svojim planovima. Otvorio je radnju informatičke opreme i kupio dva taksija.

Eto je bio ponosan na momka koji je sa 4.500 evra uspeo da ostvari svoje snove. Čak je i zaposlio 25 ljudi.

"On me je toliko oduševio svojim pristupom da nisam oklevao, morao sam da mu pomognem", rekao je Eto.