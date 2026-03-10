Slušaj vest

"On je bolje. Očigledno moramo da idemo dan po dan i da vidimo kako se sve razvija. Ali ova nedelja je bila pozitivna. Vratio se i ima dobar osećaj. Radujem se što ćemo ga uskoro ponovo imati spremnog", rekao je trener Real Madrida Alvaro Arbeola, koji je krajem februara prvobitno ocenio da će se Mbape vratiti kroz nekoliko dana.

Fudbaleri Real Madrida dočekuju u sredu ekipu Mančester sitija, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Mbape je prethodno zbog povrede kolena propustio revanš plej-ofa Lige šampiona sa Benfikom (2:1).

Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ismael Adnan Yaqoob / AFP / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Pored francuskog napadača u Real Madridu imaju probleme i sa povredama Rodriga (odsutan do kraja sezone), kao i sa Džudom Belingemom koji nije igrao više od mesec dana, a nije bio ni na današnjem treningu.

Prvi meč osmine finala Lige šampiona između Real Madrida i Mančester sitija igra se u sredu od 21.00.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNASTAVLJE SE LUDILO U LIGI ŠAMPIONA! Evo gde možete gledati uživo prenos utakmica!
profimedia-1079015604.jpg
FudbalUEFA KAZNILA REALA ZBOG NACISTIČKOG POZDRAVA: Katanac na stadionu...
profimedia-1078300241.jpg
Ostali sportoviVELIKA POBEDA U BORBI ZA F4 : Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Olimpijakos u LŠ
Marko Radulović
FudbalZVEZDI TREBA ČUDO ZA LIGU ŠAMPIONA: Crveno-bele najverovatnije očekuje vruće leto...
FK Crvena zvezda

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir