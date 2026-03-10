POZNATA KADROVSKA SITUACIJA U REALU: Mbape zbog povrede nije trenirao pred meč sa Sitijem, Arbeola najavio njegov povratak
"On je bolje. Očigledno moramo da idemo dan po dan i da vidimo kako se sve razvija. Ali ova nedelja je bila pozitivna. Vratio se i ima dobar osećaj. Radujem se što ćemo ga uskoro ponovo imati spremnog", rekao je trener Real Madrida Alvaro Arbeola, koji je krajem februara prvobitno ocenio da će se Mbape vratiti kroz nekoliko dana.
Fudbaleri Real Madrida dočekuju u sredu ekipu Mančester sitija, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.
Mbape je prethodno zbog povrede kolena propustio revanš plej-ofa Lige šampiona sa Benfikom (2:1).
Pored francuskog napadača u Real Madridu imaju probleme i sa povredama Rodriga (odsutan do kraja sezone), kao i sa Džudom Belingemom koji nije igrao više od mesec dana, a nije bio ni na današnjem treningu.
Prvi meč osmine finala Lige šampiona između Real Madrida i Mančester sitija igra se u sredu od 21.00.
(Beta)