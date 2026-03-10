"On je bolje. Očigledno moramo da idemo dan po dan i da vidimo kako se sve razvija. Ali ova nedelja je bila pozitivna. Vratio se i ima dobar osećaj. Radujem se što ćemo ga uskoro ponovo imati spremnog", rekao je trener Real Madrida Alvaro Arbeola, koji je krajem februara prvobitno ocenio da će se Mbape vratiti kroz nekoliko dana.