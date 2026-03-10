Fudbalski klub Barselona saopštio je da je od gradske uprave dobio dozvolu za otvaranje severne tribine rekonstruisanog stadiona Kamp Nou, čime se ukupni kapacitet povećava na gotovo 63.000 mesta.
Fudbal
GRADSKA UPRAVA DALA DOZVOLU: Barselona može da poveća kapacitet Kamp Noua na gotovo 63.000 mesta
Slušaj vest
Zbog radova na stadionu Barselona je više od dve godine igrala van Kamp Noua, na koji se vratila u novembru prošle godine sa kapacitetom do 45.000 mesta.
"Dozvolom za VIP prostore i severnu tribinu raspoloživi kapacitet stadiona povećava se na 62.652 mesta", navodi se u saopštenju katalonskog kluba.
Barselona će prvu utakmicu sa povećanim kapacitetom stadiona igrati u nedelju na svom terenu protiv Sevilje, u okviru 28. kola Primere.
Na prvom mestu Primere Barselona ima četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.
Katalonski tim večeras u prvom meču osmine finala Lige šampiona gostuje ekipi Njukasla (21.00).
(Beta)
Reaguj
Komentariši