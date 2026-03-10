Slušaj vest

Zbog radova na stadionu Barselona je više od dve godine igrala van Kamp Noua, na koji se vratila u novembru prošle godine sa kapacitetom do 45.000 mesta.

"Dozvolom za VIP prostore i severnu tribinu raspoloživi kapacitet stadiona povećava se na 62.652 mesta", navodi se u saopštenju katalonskog kluba.

Barselona će prvu utakmicu sa povećanim kapacitetom stadiona igrati u nedelju na svom terenu protiv Sevilje, u okviru 28. kola Primere.

Na prvom mestu Primere Barselona ima četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Katalonski tim večeras u prvom meču osmine finala Lige šampiona gostuje ekipi Njukasla (21.00).

(Beta)