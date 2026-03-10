Slušaj vest

"Tužan sam što donosim ovu odluku, ali sam i ponosan na ono što sam postigao sa Engleskom. Danas je trenutak kada se to završava. Dobro je za mene što sam na neki način završio svoju karijeru na reprezentativnom nivou", rekao je Voker, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ovaj 35-godišnji odbrambeni fudbaler nastupao je za Englesku od novembra 2011. godine i utakmice sa Španijom, a poslednji meč odigrao je u junu protiv Senegala.

Bivši igrač Šefild junajteda, Totenhema i Mančester sitija igrao je za Englesku na Svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, kao i na Evropskim prvenstvima 2016, 2021. i 2024. godine.

Na poslednjem Evropskom prvenstvu 2024. godine imenovan je za zamenika kapitena Engleske, ali je postalo jasno da neće biti deo sastava za ovogodišnje Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Sa Engleskom je dva puta uzastopno bio evropski viceprvak 2021. i 2024. godine, dok je 2019. godine osvojio bronzu u Ligi nacija.

Svoj jedini pogodak u dresu reprezentacije postigao je u septembru 2023. godine protiv Ukrajine (1:1), u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Engleska naredna dva prijateljska meča igra 27. i 31. marta protiv Urugvaja i Japana.

Na Svetskom prvenstvu, koje se održava od 11. juna do 19. jula, Engleska će nastupati u Grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

(Beta)