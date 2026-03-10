Slušaj vest

Aktuelni vicešampion sveta, ekipa Francuske mogla bi na predstojećem Mundijalu da nastupi bez svoje prve zvezde Kilijana Mbapea.

Francuski novinar Siril Hanuna izneo je pred TV kamerama ekskluzivnu vest da je povreda fudbalera Reala veoma ozbiljna i da mu visi nastup na Svetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Jedini način da ga vidimo na Svetskom prvenstvu je da odmah prestane da igra za Real Madrid", poručio je Hanuna.

Francuski novinar aludira na to da Mbape mesecima unazad igra s povredom kolena. Trpi ogromne bolove, ali se žrtvuje za Real, što može na kraju puno da ga košta.

Hanuna ističe i da postoji sukob između igrača i lekara.

"Mbape se nije u potpunosti slagao s doktorima Reala. Zbog toga je došao u Francusku na još jednu procenu. Moji izvori kažu da je stanje njegovog kolena mnogo gore, možda čak i složenije nego što se očekivalo".

Lekari u Francuskoj su, navodno, upozorili Mbapea da završi klupsku sezonu kako bi mogao spreman da dočeka Svetsko prvenstvo.

"Mbape se suočava sa brutalnim ultimatumom. Ili ćeš prestati sada da igraš, kako bi se oporavio za Svetsko prvenstvo, ili nastavi da igraš i propustiš Svetsko prvenstvo".

Francuz je ove godine odigrao 33 utakmice za Real, a propustio ih je desetak zbog povrede. I propustiće još nekoliko utakmica, ali u klubu očekuju da se uskoro vrati na teren.