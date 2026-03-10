Slušaj vest

Novosađani su tako prišli samo na bod crno-belima koji su dan posle utakmice ponovo smenili trenera i vratili Srđana Blagojevića na klupu.

1/10 Vidi galeriju Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa "Superlige Srbije" bila je na derbiju kola, gde je urađena video reportaža sa kadrovima koji ne mogu da se vide na TV-u

Na snimku se mogu videti kadrovi iz svlačionice oba tima, pa je tako moglo da se vidi kako je dete Vojvodine Slobodan Medojević održao motivacioni govor svojim igračima pred izlazak na teren.

Medojević oseća ovaj klub na najbolji mogući način, pa je to preneo i ostalima.

"Stvarno verujem u ovu ekipu, stvarno verujem da možemo da uradimo nešto ovog proleća. Svako od vas ponaosob mora da veruje! Znate šta za ovaj klub znači ova utakmica, samo da izađemo kao ekipa, kao porodica, jako od prvog minuta, da znaju gde su došli ", izgovorio je Medojević, nakon čega su se čuli aplauzi i povici ostalih "Ajmo, ajmo".

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.