Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je očekivanu odluku o smeni Damria Čakara sa mesta trenera prvog tima, a zatim na to mesto vratio Srđana Blagojevića.

Blagojević je smenjen sa mesta šefa struke u trenutku kada je Partizan imao bod prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. Četiri meseca kasnije crno-beli imaju deset bodova manje, a imaju samo bod prednosti u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu.

Pojavio se dokument sa sednice Upravnog odbora Partizana, a glavnu reč je vodio predsednik Rasim Ljajić. Dokument je objavio Telegraf.

"Dana 9. marta 2026. godine održana je sednica Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan (u daljem tekstu: Klub) na kojoj je izvršena analiza rezultata počev od drugog dela takmičarske sezone. Konkretnije, predmet analize bio je celokupni pripremni period, te rezultati u drugom delu sezone.

Navedena analiza pokazala je izuzetno loš pripremni period u Antaliji, Turska, u kome je ekipa odradila neprimereno mali broj treninga, te odigrala jako malo pripremnih utakmica. Dodatno, na pripremama se povredio veći broj igrača, od kojih se neki tek sada, gotovo dva meseca nakon održanih priprema, polako vraćaju u ekipu u smislu da mogu da se takmiče.

Od početka takmičarske sezone ekipa je odigrala ukupno 6 utakmica. U tih 6 utakmica ostvarene su dve pobede, uz jednu nerešenu igru i čak tri poraza. Pobede su ostvarene protiv Radnika iz Surdulice od 3:2 i Spartaka iz Subotice od 2:1. Ekipa je odigrala nerešeno protiv Radničkog iz Niša (0:0). Na kraju, ekipa je poražena u utakmicama protiv Vojvodine i Crvene zvezde (oba puta po 3:0) i protiv OFK Beograda (2:1). Ukupna gol-razlika u ovim utakmicama je 6 datih i čak 11 primljenih golova. Od mogućih 18 ekipa je osvojila svega 7 bodova. Sve navedeno dovelo je do toga da je ekipa sa liderske pozicije u prvenstvu, i jednog boda više od drugoplasirane ekipe, sada na drugom mestu sa 10 bodova manje od prvoplasiranog.

Ono što je indikativno u tih 6 utakmica jeste činjenica da ekipa igra izrazito slabo, a da je fizička sprema ekipe veoma upitna. Za ovakve zaključke postoji nekoliko nepobitnih činjenica. Na primer, ekipa u ovih 6 utakmica nije postigla nijedan jedini gol u drugom poluvremenu. U utakmicama protiv Radničkog iz Niša i Spartaka iz Subotice čak ni prednost od igrača više, i to u periodima dužim od po jednog poluvremena, nije stvarala nikakav pomak u igri.

Štaviše, u utakmici protiv Spartaka iz Subotice protivnik je sa igračem manje postigao gol i u poslednjem minutu promašio stopostotnu šansu za izjednačenje. Na utakmici protiv FK Vojvodina za celo drugo poluvreme, kada je ekipa jurila jedan gol zaostatka, upućen je svega jedan šut u okvir protivničkog gola. U svih pomenutih 6 utakmica ekipa je primila čak 8 golova u drugim poluvremenima, što nesumnjivo ukazuje na fizički nespremnu ekipu.

Iz svih navedenih činjenica potpuno se jasno nameće zaključak da je neophodno da se hitno preduzmu aktivnosti kako bi se negativan trend zaustavio, a ekipa nekako stabilizovala. Navedeno je posebno veoma bitno usled činjenice da je do kraja prvenstva ostalo još dosta utakmica i veoma je bitno da se ekipa stabilizuje, kao i da se priprema za naredne izazove u evropskim takmičenjima.

Iz svega navedenog, Upravni odbor je mišljenja da je neophodno da se raskinu ugovori o profesionalnom angažovanju koji su opisani u članu 1. ove odluke, te je rešeno kao u izreci", stoji u izveštaju koji je potpisao Rasim Ljajić.

Pored Čakara, smenjeni su i njegovi pomoćnici Đorđe Ćetković, Aleksandar Ilić, Petar Milćanović i Goran Vuković.

Blagojević će debitovati po povratku u klub na utakmici protiv TSC-a u Humskoj.