Slušaj vest

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, selektor A tima Veljko Paunović okupio je fudbalere iz klubova Super lige Srbije, koji su dobili poziv za učešće u selektivnoj utakmici.

Reč je o nastavku procesa praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim. Skup u Staroj Pazovi pruža priliku igračima iz domaćeg prvenstva da se predstave u direktnom radu sa selektorom A tima i da kroz međusobnu utakmicu pokažu formu, kvalitet i odnos koji su neophodni za mesto u reprezentaciji Srbije.

1/10 Vidi galeriju Veljko Paunović okupio domaće Orlove Foto: Fss

U prethodnom periodu, Veljko Paunović je sa svojim najbližim saradnicima intenzivno pratio utakmice elitnog ranga, analizirao forme igrača i prikupljao detaljne informacije o potencijalnim kandidatima za dres sa državnim grbom.

Prvog dana boravka u Staroj Pazovi, igrači su odradili trening na terenu ‘Mišel Platini’, a selektoru i njegovim kolegama iz stručnog štaba A reprezentacije, pomagali su članovi ‘stafa’ mlade reprezentacije, kao i dvojica selektora U21 i U19 selekcija, Zoran Mirković i Gordan Petrić.

U odnosu na poslednji spisak, došlo je do jedne promene. Iz opravdanih razloga učešće je otkazao fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović, a poziv je naknadno upućen Aleksi Cvetkoviću iz OFK Beograda.

Selektivna utakmica biće odigrana u sredu, 11. marta, na terenu Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, sa početkom u 11.30 časova.

Skup je organizovan kao zatvoreni trening kamp, bez prisustva publike i medija.