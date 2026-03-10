Slušaj vest

Bilo je najava da bi Vlahović mogao da bude u sastavu za meč sa Pizom proteklog vikenda.Međutim to se nije desilo, odložen je povratak na teren, ali je srpski napadač bio uz saigrače na terenu, samo u civilu.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

.

Tu se sreo sa Marijom Mandžukićem, bivšim napadačem Juventusa, i izazvao veliku pažnju.

Foto: AP

Srbin i Hrvat su se pozdravili ispred tunela na stadionu i kratko razgovarali, što su mnogi hteli da pročitaju sa usana kako bi shvatili koja je tačno tema bila.

Mandžukić je pokrio rukom usta, zbog čega ni čitači usana nisu mogli da otkriju šta je dva puta pitao Vlahovića. Međutim, jesu shvatili, tj. pročitali odgovor Srbina.

"Još malo" i "Možda", uz osmeh je popularni Duci odgorio na dva pitanja Mandžukića. Da li je u pitanju povratak na teren ili promema sredine, ostaje da vidimo u narednom periodu.

..