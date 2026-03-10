Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola bio je Mario Lemina u već u 7. minutu, nakon kornera i asistencije Viktora Osimena.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Istanbula Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia, George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo će Osimen pamtiti ovo veče po neverovatnoj koreografiji koju su navijači Galatasaraja napravili u njegovu čast.

Na ogromnom platnu gde su smeštene najvatrenije pristalice ukazao se veličanstven prizor posvećen Viktoru Osimenu i njegovoj majci koja je preminula kada je on imao samo tri godine.

Viktor Osimen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjajni napadač nije mogao da sakrije emocije, pa je brisao suze tokom predstavljanja i intoniranja himne Lige šampiona u Istanbulu.