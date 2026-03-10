Fudbaleri Galatasaraja savladali su Liverpul rezultatom 1:0 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
NAJDIRLJIVIJA SCENA IZ ISTANBULA: Osimen pogledao ka tribinama, ovaj će prizor pamtiti zauvek!
Slušaj vest
Strelac pobedonosnog gola bio je Mario Lemina u već u 7. minutu, nakon kornera i asistencije Viktora Osimena.
Foto galerija iz Istanbula Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia, George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Upravo će Osimen pamtiti ovo veče po neverovatnoj koreografiji koju su navijači Galatasaraja napravili u njegovu čast.
Na ogromnom platnu gde su smeštene najvatrenije pristalice ukazao se veličanstven prizor posvećen Viktoru Osimenu i njegovoj majci koja je preminula kada je on imao samo tri godine.
Viktor Osimen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Sjajni napadač nije mogao da sakrije emocije, pa je brisao suze tokom predstavljanja i intoniranja himne Lige šampiona u Istanbulu.
Reaguj
Komentariši