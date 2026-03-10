Slušaj vest

Iskusni Italijan je posmatrač suđenja na jednoj od najzanimljivijih utakmica ove runde elitnog takmičenja - duelu između Atletiko Madrida i Totenhema. Njegova je da nadgleda rad sudijske ekipe i oceni kako su arbitri obavili posao na ovom velikom evropskom meču.

Mesina je jedno od najpoznatijih imena u svetu suđenja. Kao nekadašnji međunarodni sudija, delio je pravdu na velikom broju utakmica u Seriji A i evropskim takmičenjima, a danas je jedan od ljudi od najvećeg poverenja kada je reč o kontroli i edukaciji arbitara.

Domeniko Mesina Foto: Fss

Upravo zbog bogatog iskustva UEFA ga redovno angažuje kao posmatrača suđenja na velikim mečevima, gde procenjuje učinak sudija i daje ocene koje su važne za njihovu dalju karijeru.

Podsetimo, Mesina je od 2025. godine predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, čime je postao prvi stranac na čelu tog tela u srpskom fudbalu.

To što će nadgledati arbitre na duelu Atletika i Totenhema samo potvrđuje koliko poverenje uživa u evropskim fudbalskim krugovima.

