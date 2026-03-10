Češki 22-godišnji golman Antonin Kinski pamtiće debi u Ligi šampiona za sva vremena
NAJGORIH 17 MINUTA U ISTORIJI LIGE ŠAMPIONA: Hrvat zamenio golmana posle neverovatnog pomračenja uma
Fudbaleri Totenhema primili su čak četiri gola u prvih 22 minuta meča osmine finala Lige šampiona protiv Atletika u Madridu.
Liga šampiona 10.3.2026 Foto: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia / AP Photo/Luca Bruno / EPA/JUANJO MARTIN, Luca Bruno/AP, JUANJO MARTIN/EFE
Najveće "zasluge" idu na dušu golmana Antonina Kinskog.
Kinski je kod prvog gola loše ispucao loptu, i praktično je dodao fudbaleri Atletika. Domaćin je u nastavku akcije postigao gol. Igrao se šesti minut.
Očigledno se kod mladog golmana uvukao strah u kosti, pa je u 14. minutu ponovo katastrofalno pogrešio i ponovo dodao loptu protivničkom igraču.
Češki 22-godišnji golman pamtiće debi za sva vremena.
Katastrofalno je pogrešio kod prva dva gola Atletika, pa nije čudo da ga je hrvatski trener Igor Tudor zamenio već posle 17 minuta.
