Fudbaleri Totenhema primili su čak četiri gola u prvih 22 minuta meča osmine finala Lige šampiona protiv Atletika u Madridu.

 Najveće "zasluge" idu na dušu golmana Antonina Kinskog.

Kinski je kod prvog gola loše ispucao loptu, i praktično je dodao fudbaleri Atletika. Domaćin je u nastavku akcije postigao gol. Igrao se šesti minut.

Očigledno se kod mladog golmana uvukao strah u kosti, pa je u 14. minutu ponovo katastrofalno pogrešio i ponovo dodao loptu protivničkom igraču.

Češki 22-godišnji golman pamtiće debi za sva vremena.

Katastrofalno je pogrešio kod prva dva gola Atletika, pa nije čudo da ga je hrvatski trener Igor Tudor zamenio već posle 17 minuta.

