Atraktivna brineta Andrijana svakodnevno oduševljava pratioce na Instagramu fotografijama na kojima ponosno pokazuje savršeno izvajanu figuru. Zanosne obline, bujan dekolte i besprekorna linija čine da svaka njena objava izazove lavinu komentara i lajkova.

Andrijana važi za jednu od najatraktivnijih supruga fudbalera sa naših prostora, a njene fotografije često izazivaju pravu pometnju na društvenim mrežama. Elegantna, negovana i uvek besprekorno stilizovana, pleni gde god da se pojavi.

Dok je Nikola Drinčić godinama ostavljao trag na fudbalskim terenima, a krajem 2025. preuzeo i ulogu trenera Napretka iz Kruševca, sa koje je nedavno podneo ostavku, jasno je da u privatnom životu ima veliku podršku – i to u vidu supruge koja gde god da se pojavi privlači sve poglede.