TOLIKO DOBRA DA BOLI! Brutalna brineta sa izvajanim telom i bujnim dekolteom je supruga nekadašnjeg fudbalera Partizana: Ove fotke morate videti! (FOTO)
Bivši fudbaler Partizana i doskorašnji trener Napretka iz Kruševca, Nikola Drinčić, ima pravu bombu pored sebe!
Atraktivna brineta Andrijana svakodnevno oduševljava pratioce na Instagramu fotografijama na kojima ponosno pokazuje savršeno izvajanu figuru. Zanosne obline, bujan dekolte i besprekorna linija čine da svaka njena objava izazove lavinu komentara i lajkova.
Andrijana važi za jednu od najatraktivnijih supruga fudbalera sa naših prostora, a njene fotografije često izazivaju pravu pometnju na društvenim mrežama. Elegantna, negovana i uvek besprekorno stilizovana, pleni gde god da se pojavi.
Njeni pratioci ne kriju oduševljenje - komentari poput „boginja“, „prava bomba“ i „savršena žena“ redovno se mogu videti ispod objava ove fatalne brinete.
Dok je Nikola Drinčić godinama ostavljao trag na fudbalskim terenima, a krajem 2025. preuzeo i ulogu trenera Napretka iz Kruševca, sa koje je nedavno podneo ostavku, jasno je da u privatnom životu ima veliku podršku – i to u vidu supruge koja gde god da se pojavi privlači sve poglede.