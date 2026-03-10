Slušaj vest

Naime Totenhem je u prvom meču osmine finala Lige šampiona protiv Atletika primio čak četiri gola za 22. minuta.

"Najzaslužniji" za to je mladi golman posrnulih "Pevaca" Antonin Kinski.

Kinski je kod prvog gola loše ispucao loptu, i praktično je dodao fudbaleri Atletika. Domaćin je u nastavku akcije postigao gol. Igrao se šesti minut.

Očigledno se kod mladog golmana uvukao strah u kosti, pa je u 14. minutu ponovo katastrofalno pogrešio i ponovo dodao loptu protivničkom igraču.

Češki 22-godišnji golman pamtiće debi za sva vremena.

Katastrofalno je pogrešio kod prva dva gola Atletika, pa nije čudo da ga je hrvatski trener Igor Tudor zamenio već posle 17 minuta.

Kinski je plakao kao kiša, dok ga je jedan od članova stručnog štaba tešio na putu ka svlačionici.

Zanimljivo je da ovaj mladić za tri dana, puni 23 godine.

Totenhem je pojačao početkom ove sezone, a pre toga branio je isključivo u rodnoj Češkoj.

U seniorskoj karijeri branio je za Duklu iz Praga, a potom je od 2021 do 2025 bio član Slavije iz Praga. Kinski je u tom periodu bio na pozajmici dve sezone u Viškovu i Pardubicama.

Za seniosrku reprezentaciju Češke još nije upisao nastup, a prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije.