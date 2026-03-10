Slušaj vest

Tada ja nastao pravi haos u Hrvatskoj i to zbog kačketa koji je na glavi imao Luka Milivojević, tadašnji vezista crveno-belih iz Pireja.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija Luke Milivojevića Foto: Printskrin / You Tube, Dado Đilas, Starsport

Milivojević je godimama kasnije odlučio da progovori o tome u emisiji "Na ivici terena".

Posle utakmice mi je prišao jedan naš novinar, tu baš na terenu. Ja mu dajem izjavu, a on pretura po torbi i vadi kačket Crvene zvezde. Dao mi ga je na poklon, ja sam se zahvalio i odneo ga u svlačionicu. Imali smo situaciju da posle utakmice ne letimo odmah za Atinu, već da prenoćimo u Zagrebu, jer nas je za tri dana čekao derbi meč, mislim protiv Panatinaikosa. U tom haosu posle utakmice, dok se svlačionica čisti i svi žure, mi nismo imali kofere sa sobom, već samo male torbice za ličnu higijenu. Kako sam izlazio među poslednjima iz svlačionice, video sam da ekonomati skupljaju stvari po prostoriji. Dok sam završio tuširanje i obukao se – imali smo ona svečana odela, kravate, sve po protokolu Lige šampiona – ostao sam među poslednjima. U jednom trenutku sam, onako mahinalno, uzeo kačket koji je stajao tu, stavio ga na glavu i krenuo napolje - rekao je Milivojević.

Kasnije je i otkrio kako je saznao da je došlo do "frke".

"U miks zoni može da se desi da te niko ništa i ne pita, samo prođeš i odeš dalje. Međutim, mene su prvo zaustavili grčki novinari. Krenuo sam da dajem izjavu, pa je došao još neko. Tek tada sam počeo da kapiram o čemu se radi, kada sam primetio da me jedan od njih čudno gleda u glavu. U tom trenutku više nema nazad – tu si gde si i situacija je takva kakva jeste. Posle toga, naravno, kada te neko tera na nešto, onda još manje želiš da to uradiš. Možda da mi je neko na lepši način skrenuo pažnju, verovatno bih i reagovao drugačije. U suštini, to je cela priča. Na kraju sam bio kažnjen od UEFA, ali je klub to pokrio. Ne sećam se tačne cifre, mislim da je bilo oko 15.000 evra", objasnio je Milivojević.