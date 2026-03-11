Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula imaće vraški težak posao u revanšu protiv Galatasaraja kako bi izborili plasman u četvrtfinale Lige šampiona.

"Redsi" su u prvoj utakmici poraženi u Istanbulu rezultatom 1:0.

Utisak je da je najslabija karija u timu Arnea Slota bio Mohamed Salah. Vrsni napadač igra možda i najslabiju sezonu u dresu Liverpula, a vrhunac katastrofe je upravo meč u Istanbulu.

Salah je zamenjen u 60. minutu, a trener Arne Slot i nije imao neke veće dileme. Napadač "Redsa" nije napravio apsolutni ništa u tom periodu. U njegovoj statistici su sve nule. Nije imao nijedan šut, nije imao nijedan uspešan dribling, nije imao nijedan precizan dugi pas.

Po svemu sudeći Salah će ovog leta napustiti Liverpul, iako ima još godinu dana ugovora. Ušao je u svoju 34. godinu, ima izdašnje ponude iz Saudijske Arabije, i mogao bi i sebi i Liverpulu da obezbedi lepu svoticu para.

A ove sezone je na 32 utakmice upisao za njega skromnih devet golova i osam asistencija.