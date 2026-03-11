Galatasaraj je pobedio Liverpul rezultatom 1:0, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice.
LIGA ŠAMPIONA
Galatasaraj ima prednost pred revanš: Pogledajte kako je turski klub srušio Liverpul (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni.
Galatasaraj je pobedio Liverpul rezultatom 1:0 i imaće prednost pred revanš na Enfildu.
Liga šampiona, galerija sa mečeva odigranih 10. marta 2026. godine Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši