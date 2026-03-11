Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Irana napustila je Australiju bez sedam članica delegacije, nakon emotivnih scena i protesta ispred aerodroma u Sidneju, gde su australijski zvaničnici u poslednjem trenutku pokušavali da igračicama objasne da mogu da zatraže azil i ostanu u zemlji.

Australijske vlasti su svaku od igračica pojedinačno izdvajale pre ukrcavanja na let i uz pomoć prevodilaca im objašnjavale da nisu obavezne da se vrate u Iran i da mogu da prihvate humanitarnu vizu koja bi im omogućila stalni boravak u Australiji. Na kraju je sedam žena prihvatilo ponudu i ostalo u zemlji, dok je ostatak ekipe napustio Sidnej.

Ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk opisao je sastanke na aerodromu kao "veoma emotivne". Međutim, već narednog dana objavio je da je jedna od sedam žena koje su prihvatile azil ipak odlučila da se vrati u Iran.

"U Australiji ljudi mogu da promene mišljenje", rekao je Berk, dodajući da su žene imale priliku da razgovaraju sa porodicama pre nego što donesu odluku.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti u Australiji i šire, nakon što su igračice na prvom meču Azijskog kupa ostale neme tokom intoniranja himne Irana. Taj potez su neki protumačili kao čin protesta, dok su drugi smatrali da je reč o izrazu žalosti zbog situacije u njihovoj zemlji.

Turnir je organizovala Azijska fudbalska konfederacija, a iranska reprezentacija je eliminisana tokom vikenda. Ekipa je doputovala u Australiju pre početka rata u Iranu 28. februara, ali se nakon eliminacije suočila sa povratkom u zemlju koja je u međuvremenu pogođena sukobima.

Australijske vlasti saopštile su da će šest žena koje su ostale u zemlji dobiti pomoć u vidu smeštaja, zdravstvene zaštite i podrške dok ne dobiju trajni boravak. Zbog bezbednosnih razloga one su premeštene na drugu lokaciju nakon što je jedna od igračica kontaktirala iransku ambasadu.

Prema navodima zvaničnika, deo delegacije koji je napustio Australiju otputovao je u Kuala Lumpur u Maleziji, gde trenutno boravi u hotelu dok se ne organizuje njihov dalji put.

Oštre reakcije iz Irana

U međuvremenu, prvi potpredsednik Irana Mohammad Reza Aref odbacio je tvrdnje da igračice nisu bezbedne u svojoj zemlji.

"Iran dočekuje svoju decu raširenih ruku i vlada garantuje njihovu bezbednost", rekao je Aref, dodajući da niko nema pravo da se meša u unutrašnja pitanja Irana.

Visoki zvaničnici Irana optužili su Australiju da je uzela za "taoce" fudbalerke koje su zatražile azil.

Predsednik Fudbalskog saveza Irana, Mehdi Taj, optužio je premijera Australije Entonija Albanesa da je naredio policiji da spreči fudbalerke Irana da napuste zemlju.

"Nažalost, nakon utakmice je, prema informacijama koje imamo, intervenisala australijska policija i odvela jednu ili dve igračice iz hotela", rekao je Taj.

Zatim je odluku o davanju azila uporedio sa bombardovanjem škole u na jugu Irana.

"U Minabu su nam mučki ubili 160 devojčica, a sada nam devojke uzimaju za taoce", dodao je Taj.

"Napravili su groznu stvar. Sinoć su neki ljudi legli pod automobil kojim su išle na aerodrom. Blokirali su ih na izlazu i svima govorili da zatraže azil".

