Antonin Kinski imao je jedan od najgorih nastupa u istoriji Lige šampiona, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa utakmice u kojoj je Atletiko iz Madrida sa 5:2 savladao Totenhem.
Tragična noć nesrećnog Kinskog: Košmarnih 17 minuta golmana Totenhema - pogledajte kako je Atletiko stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni.
Liga šampiona, galerija sa mečeva odigranih 10. marta 2026. godine Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Ipak, jedan čovek želeće što pre da zaboravi ovu noć. Golman Totenhema, Antonin Kinski, imao je košmarnih 17 minuta pre nego što je napustio teren u meču u kom je Atletiko iz Madrida stigao do pobede rezultatom 5:2.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
