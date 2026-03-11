U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni .

Ipak, jedan čovek želeće što pre da zaboravi ovu noć. Golman Totenhema, Antonin Kinski, imao je košmarnih 17 minuta pre nego što je napustio teren u meču u kom je Atletiko iz Madrida stigao do pobede rezultatom 5:2.