U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni.

Liga šampiona, galerija sa mečeva odigranih 10. marta 2026. godine Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Ipak, jedan čovek želeće što pre da zaboravi ovu noć. Golman Totenhema, Antonin Kinski, imao je košmarnih 17 minuta pre nego što je napustio teren u meču u kom je Atletiko iz Madrida stigao do pobede rezultatom 5:2.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

