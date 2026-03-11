Njukasl i Barselona odigrali su nerešeno, 1:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
LIGA ŠAMPIONA
Lamin Jamal čupao kestenje iz vatre: Pogledajte kako je Barselona izbegla poraz protiv Njukasla (VIDEO)
U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni.
Barselona je golom Lamina Jamala iz penala u poslednjem minutu nadoknade izbegla poraz od Njukasla u gostima, te se ovaj susret završio rezultatom 1:1.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
