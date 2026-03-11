Slušaj vest

U utorak, 10. marta, odigrano je četiri duela osmine finala Lige šampiona i svi mečevi bili su spektakularni.

Liga šampiona, galerija sa mečeva odigranih 10. marta 2026. godine Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Barselona je golom Lamina Jamala iz penala u poslednjem minutu nadoknade izbegla poraz od Njukasla u gostima, te se ovaj susret završio rezultatom 1:1.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalTragična noć nesrećnog Kinskog: Košmarnih 17 minuta golmana Totenhema - pogledajte kako je Atletiko stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
Antonin Kinski Totenhem Liga šampiona
FudbalBavarci demonstrirali silu: Pogledajte kako je Bajern pregazio Atalantu (VIDEO)
Nikolas Džekson Bajern Minhen Liga šampiona
FudbalGalatasaraj ima prednost pred revanš: Pogledajte kako je turski klub srušio Liverpul (VIDEO)
Galatasaraj Viktor Osimen Liga šampiona
FudbalVIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Sramota koju je Salah doživeo ne može se oprati
Mohamed Salah, Arne Slot, Liverpul

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport