vest

Košmarno veče imao je golman Totenhema Antonin Kinski.

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su pred svojim navijačima Totenhem 5:2 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Posle svega 15 minuta igre domaćin je imao tri gola prednosti, a glavni krivac za to bio je mladi golman Totenhema.

Već u šestom minutu golman se okliznuo prilikom iznošenja lopte i praktično je poklonio Ademoli Lukmanu, koji je proigrao Hulijana Alvareza, a argentinski napadač nesebično prosledio loptu do Markosa Ljorentea, koji je pogodio za vođstvo domaćina.

Kod trećeg gola Atletka se ponovo okliznuo, poklonio loptu Alavarezu, koji je rutinski zatresao mrežu.

Tada je terner Totenhema Igor Tudor odlučio da napravi šokantan potez. U 16. minutu izvukao je mladog Čeha iz igre i ubacio Vikarija. Prvi put u istoriji Lige šampiona desilo se da je golman zamenjen pre 20. minuta meča, a da razlog za zamenu nije bila povreda.

Naravno, Kinski je nakon odluke trenera bio potpuno slomljen. Plakao je kao kiša i odmah otišao u svlačionicu.

Tudor se zbog odluke našao na udaru kritika navijača Totenhema. Hrvatu su posebno zamerili što nakon izmene nije prišao Kinskom i utešio ga - već ga je potpuno ignorisao.

U međuvremenu, pojavio se i video koji otkriva da izmena nije bila Tudorova ideja.

Naime, kapiten ekipe Kristijan Romero prišao je Hrvatu i rekao mu da treba da zameni Kinskog. Odmah nakon toga Tudor se okrenuo ka klupi i poručio da spreme izmenu.