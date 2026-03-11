Slušaj vest

Prvi čovek FIFA, Đani Infantino, sastao se sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, Donaldom Trampom, a tema je bila predstojeće Svetsko prvenstvo.

Infantino i Tramp su, između ostalog, razgovarali i o fudbalskoj reprezentaciji Irana za koju nije sigurno da će uzeti učešće posle ratnog sukoba ove zemlje sa Amerikom.

Tramp je, kako Infantino navodi, poslao jasnu poruku fudbalerima Irana kako su dobrodošli na Mundijal.

- Sastao sam se sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, Donaldom Trampom, kako bismo razgovarali o statusu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će početi za samo 93 dana. Razgovarali smo i o trenutnoj situaciji u Iranu i činjenici da se iranski tim kvalifikovao za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. Tokom razgovora, predsednik Tramp je ponovio da je iranski tim, naravno, dobrodošao da se takmiči na turniru u Sjedinjenim Državama. Svima nam je potreban događaj poput Svetskog prvenstva u fudbalu da okupi ljude sada više nego ikad, i iskreno se zahvaljujem predsedniku Sjedinjenih Država na podršci, jer to još jednom pokazuje da fudbal ujedinjuje svet - stoji u poruci Đanija Infantina.

Da li će selekcija Irana doći na Svetsko prvenstvo, ostaje da se vidi...

Iran je u grupi su sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Njihovi mečevi su planirani da se održe u SAD, dva u Los Anđelesu i jedan u Sijetlu.

