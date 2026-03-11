Fudbalski klub Partizan i norveški Fredrikstad postigli su dogovor o novoj pozajmici veziste Leonarda Ovusua , koji će do kraja 2026. godine nastupati za norveški klub, preneli su danas crno-beli.

Ovusu je i prethodnu sezonu proveo u Fredrikstadu , a dva kluba su se saglasila da saradnju produže do završetka tekuće kalendarske godine.

Ovusu je u dresu Partizana odigrao 26 utakmica u svim takmičenjima, bez postignutog gola, nakon čega je prošle sezone prosleđen na pozajmicu u Fredrikstad. On je u Partizan došao iz norveškog Oda početkom 2024. godine i to kao zamena za Kristijana Belića. Nije ispunio očekivanja i navijači su jedva čekali da mu vide leđa.