Golman Totenhema Antonin Kinski dobio je podršku svojih kolega, nakon što je doživeo težak debi u Ligi šampiona, kada je već posle 17 minuta zamenjen u meču osmine finala protiv Atletiko Madrida (2:5).

Umesto podrške trenera Igora Tudora, koja je izostala dok je Kinski napuštao teren, mladi Čeh dobio je ohrabrenje od golmanske zajednice.

Mladi golman Totenhema - Antonin Kinski Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Niko ko nije golman ne može da razume koliko je teško igrati na toj poziciji. Drži glavu gore i imaćeš novu šansu", napisao je na društvenim mrežama golman Fjorentine David De Hea.

Bivši golman Mančester junajteda i reprezentacije Danske, Peter Šmajhel, ocenio je za CBS Sport da mu je bilo "zaista žao" zbog Kinskijevih grešaka koje su dovele do golova Marka Ljorentea i Hulijana Alvaresa.

Šmajhel je kritikovao i Tudorovu odluku da ne pruži podršku mladom golmanu i da ga povuče već nakon prvih 17 minuta.

Bivši Totenhamov čuvar mreže Pol Robinson i bivši engleski golman Džo Hart istakli su da bi ovakva promena mogla ozbiljno narušiti Kinskijevo samopouzdanje.

Trener Tudor je nakon utakmice rekao da je odluku doneo "da sačuva igrača" i dodao da je mladi golman razumeo situaciju.

"Velika je lekcija, nažalost, dogodilo se u ovako važnoj utakmici", rekao je Tudor.

