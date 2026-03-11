PLJUŠTE KRITIKE NA RAČUN BEZOSEĆAJNOG HRVATA! Bura na Ostrvu: Nesrećni golman Totehema dobio veliku podršku kolega! Šmajhel žestoko opleo po Tudoru!
Golman Totenhema Antonin Kinski dobio je podršku svojih kolega, nakon što je doživeo težak debi u Ligi šampiona, kada je već posle 17 minuta zamenjen u meču osmine finala protiv Atletiko Madrida (2:5).
Umesto podrške trenera Igora Tudora, koja je izostala dok je Kinski napuštao teren, mladi Čeh dobio je ohrabrenje od golmanske zajednice.
"Niko ko nije golman ne može da razume koliko je teško igrati na toj poziciji. Drži glavu gore i imaćeš novu šansu", napisao je na društvenim mrežama golman Fjorentine David De Hea.
Bivši golman Mančester junajteda i reprezentacije Danske, Peter Šmajhel, ocenio je za CBS Sport da mu je bilo "zaista žao" zbog Kinskijevih grešaka koje su dovele do golova Marka Ljorentea i Hulijana Alvaresa.
Šmajhel je kritikovao i Tudorovu odluku da ne pruži podršku mladom golmanu i da ga povuče već nakon prvih 17 minuta.
Bivši Totenhamov čuvar mreže Pol Robinson i bivši engleski golman Džo Hart istakli su da bi ovakva promena mogla ozbiljno narušiti Kinskijevo samopouzdanje.
Trener Tudor je nakon utakmice rekao da je odluku doneo "da sačuva igrača" i dodao da je mladi golman razumeo situaciju.
"Velika je lekcija, nažalost, dogodilo se u ovako važnoj utakmici", rekao je Tudor.
