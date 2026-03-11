DA LI SU PENALI ZA VOJVODINU PROTIV PARTIZANA OPRAVDANO DOSUĐENI?! FSS se oglasio i stavio tačku na ovu priču!
Novosadski crveno-beli ubedljivo su savladali beogradske crno-bele sa 3:0, ali su dva gola dali u samom finišu i to iz penala.
Džon Meri je izvukao oba jedanaesterca, a arbitar Srđan Jovanović nije imao dilemu prilikom pokazivanja na belu tačku.
Sada se o svemu oglasio i FSS koji je preneo analizu Domenika Mesine. Čuveni Italijan potvrdio je kako su oba penala za Vojvodinu opravdano dosuđena.
- Odbrambeni igrač uklizava ka lopti, ali nema kontakt s loptom pritom saplićući svog protivnika. Ispravno dosuđen kazneni udarac - stoji u objašnjenju prvog penala.
- Napadač јe bio brži od odbrambenog igrača, koјi čini prekršaј u sopstvenom kaznenom prostoru. Ispravno dosuđen kazneni udarac - stoji u objašnjenju drugog penala.
Takođe, Domeniko Mesina istakao je kako ni na ostalim mečevima nije bilo sudijskih grešaka.
