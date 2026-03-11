Slušaj vest

Ronald Arauho je opet na udaru navijača Barselone.

Iako je odigrao solidno do tog primljenog gola, preciznije, nije toliko grešio kao u nekim ranijim evropskim utakmicama kada je označen kao direktan krivac za poraze.

1/5 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Barselone pamte eliminaciju od Pari Sen Žermena 2024. godine kada je dobio crveni karton zbog faula nad Barkolom, a još više onaj prošlogodišnji kada je kumovao golovima Intera u nadoknadi i produžecima za 4:3 i ispadanje u polufinalu.

Sada je opet "zakazao". U finišu meča, minut pre nego što je Barselona primila gol, Arauho se na drugoj strani požalio na grčeve, a sudija ga je izveo iza linije i kasnije kada se vratio se nonšanlatno vraćao u svoj šesnaesterac.

Preciznije, Arauho nije bio ni na nebu ni na zemlji, negde ispred šesnaesterca, dok je Barns sa njegove pozicije sam kao duh postigao pogodak za 1:0.

Da sve bude još gore po njega, posle meča je rekao da nije osetio povredu ni umor, te da nije imao dovoljno vremena da se vrati. Ipak, snimak ga demantuje, jer je tokom čitave akcije delovao prilično izgubljeno i bez pozicije.

Flik nije kritikovao Arauha posle meča.

"Odradio je svoj posao. Igrao je na desnom beku jer nismo želeli mnogo da menjamo pozicije ostalim igračima. Pitao sam ga da li može da odigra beka i rekao je da može i odradio je svoje zadatke. Na kraju se videlo da je umoran, da nije bio na svom mestu kod gola, ali opet smo imali dovoljno igrača u šesnaestercu koji su mogli da preseku centaršut", rekao je Flik.

Zanimljivo, umesto Arauha je u finišu ušao debitant Ćavi Espart koji ima tek 18 godina i već neko vreme trenira sa prvim timom. On je za devet minuta na terenu navijače oduševio više nego Arauho za ceo meč.

Kako vole da kažu u Kataloniji, "La Masija" uvek ima odgovor, pa ostaje da vidimo da li će Ćavi Espart koji je prošao baš sve mlađe kategorije Barselone, biti sledeći dragulj.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: