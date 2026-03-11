Slušaj vest

Legendarni napadač Juventusa David Trezege priznao je da ga je Dušan Vlahović razočarao.

Najbolji strani strelac u istoriji Juventusa imao je velika očekivanja očekivanja od Srbina. Bio je izuzetno optimističan kada je stigao u Torino iz Fiorentine, verovao je da je Juve konačno dobio vrhunskog napadača. Međutim, njegov dosadašnji učinak u dresu "Stare dame" nije opravdao ogromna očekivanja Francuza.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Očekivao sam više i od njega. Zbog povrede je ove sezone imao problema, ali ovo mu je već peta sezona u Torinu i još uvek se ne zna da li je prava 'devetka' za Juventus. Kada je dolazio iz Fiorentine bio sam veoma optimističan. Delom zato što je Srbin – sećao sam se Kovačevića, pravog ratnika na terenu – a delom zato što je Vlahović brz, snažan i tehnički dobar. U Firenci je davao mnogo golova. Ali dres Juventusa je drugačiji. Ako se i dalje o njemu govori kao o obećanju, onda nešto nije u redu", smatra Trezege.

David Trezege Foto: EPA/Carlo Ferarro

Nije želeo da komentariše odluku Juventusa o produženju ugovora sa Vlahovićem.

"Ne bavim se tim stvarima, fokusiran sam na River. Ali ja bih doveo Levandovskog bez obeštećenja, čak i sa 37 godina. On je druga kategorija, jedan od poslednjih pravih 'devetki', zajedno sa Halandom. Možda više nema fizičku snagu kao ranije, ali je u Barseloni, iako ne igra uvek, postigao 14 golova. Pametan je i zna da daje golove", kaže Trezege i uz osmeh dodaje:

"Kada bi postojala prilika, ja bih ga lično na rukama doneo u Torino".