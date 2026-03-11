- Kao golman maštaš o ovako velikim noćima, ali ponekad je fudbal okrutna igra i odjednom sve krene pogrešnim tokom. Preuzimam odgovornost za svoje greške. Rani izlazak iz igre je bolno i napuštanje terena bio je jedan od najbolnijih trenutaka u mojoj karijeri. Ali, isto tako znam da je sve ovo deo fudbala. Padneš, ali pronađeš snagu da ustaneš opet. Zahvalan sam svojim saigračima i navijačima koji su nastavili da me podržavaju čak i u ovakvim momentima. Vaša podrška mi znači više nego bilo šta. Obećavam vam da ću nastaviti da radim još jače i da ću se vratiti i dokazati svoj kvalitet - istakao je on.