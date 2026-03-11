Slušaj vest

FK Vojvodina se posle trijumfa nad Partizanom (3:0) uključio u borbu za vrh tabele, tačnije drugo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Miroslav Tanjga u razgovoru za Kurir otvoreno je pričao o mnogim temama, a posebno je apostrofirao svog sina Sinišu, koji se našao pod ogromnom presijom poslednjih nedelja.

Miroslav Tanjga sa trofejima FK Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Igra što je bonus

Proteklih nedelja vaš sin Siniša Tanjga bio je pod ogromnim udarom i pritiskom javnosti u Novom Sadu. Pričalo se da ima protekcije jer vam je sin. Šta vi imate da kažete?

- Ne bih mnogo i naširoko na tu temu. Siniša je bonus i igra zbog toga što procenjujem da to zaslužuje, a ne zato što je moj sin. U te dve utakmice koje smo izgubili, od Novog Pazara i Železničara, nije bio samo Siniša loš, već čitava ekipa - sa gorčinom u glasu priča Miroslav Tanjga i nastavlja:

- Kad smo dobijali utakmice niko nije upirao prstom u njega. E, sad kad smo izgubili, onda je on najgori. Da vam budem iskren, njemu je mnogo teže, nego meni. Imam godina i iskustva, a on igra pod velikim pritiskom.

Oštrije kritike nego prema bilo kome

I nije Miroslavu Tanjgi trebalo postavljati dodatna pitanja, kao da je hteo veliko breme da skine sa svoje duše.



- Ne znam kako da mu pomognem. Mora da živi sa tim pritiskom. Mnogo je tu preterivanja. Ima i drugih mladih igrača koji greše, pa nemaju ni približno taj pritisak. Nisam ja njega doveo u Vojvodinu, došao je pre deset godina u klub. Prema njemu su oštrije kritike, nego prema bilo kom drugom igraču.

- Sve mu teško pada, ima 22 godine. Ali to je život i sa tim moramo da živimo. I on i ja. Sada mu je potrebna podrška. Razgovarao sam i razgovaram s njim, nije mu lako. Svestan sam da se Siniši gleda svaki pas, samo zato što nosi moje prezime na leđima, a to nije u redu.

Miroslav Tanjga u pres sali FK Vojvodina Foto: www.fkvojvodina.rs

Ime dobio po kumu Siniši Mihajloviću

Siniša Tanjga rođen je 11. marta 2004. godine u Novom Sadu. Bio je član mlađih kategorija Vojvodine, a kraći period proveo je i u Bolonji. Početkom jula 2022. otišao je u nemački Majnc s kojim je potpisao četvorogodišnji ugovor. U dresu tog kluba osvojio je titulu u omladinskom uzrastu.

Posle godinu dana koje je proveo u Majncu, vratio se u matičnu Vojvodinu i potpisao dvogodišnji ugovor. Debitovao je u osmini finala Kupa Srbije za sezonu 2023/24, protiv ekipe Mladost GAT. Ime je dobio po Siniši Mihajloviću, venčanom kumu svog oca.