Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine deklasirali su Partizan proteklog vikenda rezultatom 3:0 u Novom Sadu.

Kada se tome doda i činjenica da je Crvena zvezda pobeđena dva puta u Superligi, onda treneru kluba iz Srpske Atine Miroslavu Tanjgi svakako treba odati priznanje.

Miroslav Tanjga objasnio koji su ciljevi Vojvodine ove sezone Foto: Nemanja Nikolić

Večiti padaju u seriji

Stariji navijači Vojvodine ne pamte ovakav skor voljenog kluba, kada su u pitanju "večiti rivali" iz Beograda u novijoj istoriji. Da nije bilo nekih neplaniranih kikseva, jasno je da bi Voša bila u trci za titulu, ali i ovako su porasle ambicije kluba, jer će se sa Partizanom boriti za drugu poziciju u Superligi i sa Zvezdom za trofej u Kupu Srbije.

Miroslav Tanjga bio je proteklih nedelja pod ozbiljnim pritiskom javnosti, posebno one novosadske koja iz samo njoj znanih razloga bude posebno oštra prema treneru i fudbalerima.

Posle nekoliko dana, kako vidite pobedu nad Partizanom:

- Bili smo bolji! Ono što je meni posebno imponovali, a desilo se pred utakmicu, jeste da su ekipa, čitav klub kao i svi vojvodinaši shvatili koliki je bio značaj te utakmice. Igrači su izašli na teren koncentrisani i motivisani, što nije bio slučaj u poslednje dve utakmice. Publika nas je nosila tokom celog meča. Ispunili su sve zadate principe i sistem po kojem igramo. Zato smo na kraju bili nagrađeni rezultatom i zasluženom pobedom. Na kraju dobili smo dobili i nagradu od navijača - počeo je razgovor za Kurir Miroslav Tanjga.

1/12 Vidi galeriju Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Pobeda nad Partizanom nas neće poneti

Kako ste videli igru Vojvodine protiv Partizana?



- I pre i posle evrogola Vukana Savićevića stvarali smo šanse. Nismo stajali, niti čekali protivnika. Nismo odustajali od dogovorene taktike. Jasno smo znali šta hoćemo, čak i u slučaju da je krenulo loše po nas. Igrali smo našu igru svih 90 i više minuta, bili smo agresivni, baš onako kako treba da izgleda Vojvodina. Igrali smo derbi protiv Partizana, bilo nam je jasno da ne smemo da se ponesemo. Hladna glava, zalaganje i znanje doneli su nam pobedu.

Izmene koje ste izvršili bile su prave. Kako gledate na učinak Vukana Savićevića i Džona Merija koji je iznudio dva penala?

- Svaku utakmicu gledam na svoj tim, ali i protivnika. Koji igrači su mi na raposlaganju. Nisma žurio sa izmenama, bilo mi je normalno da nešto što funkciniše ne menjam. Savićević je zamenio Marka Poletanovića zbog povrede. Partizan je menjao jer ih nije bilo nigde... Bili su loši. Tek pred kraj utakmice posegao sam za izmenama, jer sam video da nekima nedostaje snage. I to je dokaz koliko ovi momci sa klupe veruju u sve što radimo i koliko donose kvalitet.

Želja Vojvodine je trofej u Kupu Srbije - Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Dva puta dobiti Zvezdu nije mala stvar

Kako vidite što ste dobili Zvezdu dva puta, a onda i Partizan?



- Nije mala stvar! To je podsetrek za sve nas. Znamo da sa jakim ekipama možemo igrati dobro i ravnopravno. Imamo tim koji sebe ne sme da potcenjuje. Pred Vojvodinom uvek stoje visoki ciljevi, a oni se postižu samo ako pobeđuješ najbolje. Ima padova na tom putu, nije sporno. Protiv Partizana smo morali da se vadimo, čime smo pokazali da imamo karakter, snagu volje i htenja. Bio je pritisak, jer su imali četiri boda više od nas.

Šta bi vam bilo draže, da prolaz u Evropu obezbedite preko Superlige ili osvajanjem Kupa Srbije?

- Normalno je da imamo velike želje. To je legitimno. Ne bi bilo u skladu sa renomeom kluba i navijača da idemo ispod toga, a i moji ciljevi su isti. Ne smemo da se zadovoljavamo osrednjošću. Sada nam se pruža prilika da budemo drugi u Superligi. I mi to želimo, jer nam se otvaraju vrata Lige Evrope. Ako uđemo u finale Kupa, ići ćemo na trofej. Otvoreno to kažem, jer je to normalno. Samo tako treba da razmišljamo svi mi koji radimo u Vojvodini.

Miroslav Tanjga u prostorijama FK Vojvodini Foto: Nemanja Nikolić

Uvek ću dati šansu mladimа

Kako gledate na učinak mladih fudbalera poput Marka Veličkovića i Milana Kolarevića?



- Trudim i da svi mladi igrači, ne samo njih dvojica, ne izgore u velikim željama. Doziram koliko god mogu. Da ne bude na štetu rezultata Vojvodine. U rotaciji su i Dragan Kokanović, Petar Sukačev, Marko Mladenović... Mladi igrači se pokazuju iz dana u dan. Da su dobre investicije kluba... Ima tu materijala, treba damo da rade. Volim da stvaram pobednike, volim mlade i volim da ih vidim u timu. Ne želim da ti momci gube, jer onda nastaju problemi, pre svega u psihi. Da se razumemo, uvek ću pre da gurnem u vatru mladog igrača, nego nekoga na zalasku karijere. Ali, taj mladić mora da bude bolji od onog starijeg.

Šta kažete na promene u Partizanu i povratak Srđana Blagojevića?

- Partizan je veliki klub i ne bih da vodim brigu o njima, niti da dajem neke komentare. Znaju oni dobro šta rade. Jedno je sigurno, treneru Blagojeviću neće biti lako, pogotovo kad se vratio u klub pod ovakvim okolnostima. Jak Partizan, jaka Vojvodina i jaka Zvezda - to je dobro za srpski fudbal! Da se priključi još neki klub, još bolje dva, ili tri. Da nijedan od tri velikana ne bude na kolenima. A, onda da sve bude pošteno u borbi za bodove.

U Kragujevcu ne sme biti kiks - Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Za vikend u Kragujevcu

Čeka vas gostovanje Radničkom 1923. Kakve su ambicije posle trijumfa nad Partizanom?

- Igramo u Kragujevcu, tamo nikada nije lako. Čeka nas dobra i iskusna ekipa, koja nema rezultate poslednjih utakmica. Od nove godine nemaju pobedu. Njihovog trenera znam, i on i igrači su pod velikim pritiskom. Ali i mi smo pod pritiskom. Samo da bude fer i korektno, pa neka pobedi bolji - zaključio je Miroslav Tanjga.

Dres FK Vojvodina Miroslav Tanjga nosio je u periodu od 1988. do 1991. godine, odigravši 79 utakmica, uz devet golova. U Novi Sad je stigao iz vinkovačkog Dinama, gde je i počeo svoju profesionalnu karijeru. Bio je još član Crvene zvezde, Fenerbahčea, Herte i Majnca. Radio je duži period u Italiji, kao pomoćnik pokojnom Siniši Mihajloviću.