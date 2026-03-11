Slušaj vest

Barak Bahar će ostati na klupi Makabija iz Haife, preneo je “Sport 5”.

Uskoro se očekuje ozvaničenje potpisa, a u pitanju je novi dvogodišnji ugovor sa ovim klubom.

Podsetimo, prošle sezpne, Bahar i ako je dobio otkaz ostao je na platnom spisku zbog ugovora, pa je Makabi na kraju odlučio i da ga vrati, jer je to bilo najisplativije.

Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

Sada u dobro ide i očigledno je uprava zadovoljna učinjenim.

Detalji ugovora nisu poznati.

Kurir sport / Sportske.net

