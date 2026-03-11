Barak Bahar trebalo bi da produži ugovor sa Makabijem iz Haife.
BARAK BAHAR POTPISUJE: Bivši trener Crvene zvezde u centru pažnje
Barak Bahar će ostati na klupi Makabija iz Haife, preneo je “Sport 5”.
Uskoro se očekuje ozvaničenje potpisa, a u pitanju je novi dvogodišnji ugovor sa ovim klubom.
Podsetimo, prošle sezpne, Bahar i ako je dobio otkaz ostao je na platnom spisku zbog ugovora, pa je Makabi na kraju odlučio i da ga vrati, jer je to bilo najisplativije.
Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva
Sada u dobro ide i očigledno je uprava zadovoljna učinjenim.
Detalji ugovora nisu poznati.
Kurir sport / Sportske.net
